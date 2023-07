"Cauchemar en cuisine" : inédit à Périgueux jeudi 3 août 2023 sur M6 avec Philippe Etchebest

Jeudi 3 août 2023 à 21:10, M6 vous proposera de découvrir un numéro inédit de “Cauchemar en cuisine” dans lequel Philippe Etchebest va intervenir dans un restaurant en grande difficulté à Périgueux..

Dans ce numéro inédit de “Cauchemar en cuisine”, Philippe Etchebest se rend à Périgueux, dans le restaurant que Fabien, chef de cuisine, exploite depuis un an et demi avec l’aide de Fred, son serveur.

Mais dès son arrivée, le chef va devoir accrocher sa ceinture car il va partir pour un véritable tour du monde ! Devanture qui annonce un restaurant vietnamien, carte franco-japonaise, produits italiens… le chef va être confronté à de nombreuses incohérences culinaires !

Et c’était sans compter un serveur qui ne connaît pas sa carte et multiplie les erreurs, jusqu’à craquer en salle devant les clients et un chef au fort caractère…

Pas simple pour le chef Etchebest de comprendre ce qui se passe et de relever le défi de sauver ce restaurant !