"Ninja Warrior face aux légendes" : 2ème épisode sur TF1 vendredi 14 juillet 2023

Vendredi 14 juillet 2023 à 21:10, Denis Brogniart, Christophe Beaugrand et Iris Mittenaere vous proposeront de suivre sur TF1 le 2ème épisode de "Ninja Warrior face aux légendes".

Vendredi soir, le choc continue sur TF1... 50 nouveaux candidats vont s'affronter dans des duels à couper le souffle.

Leur rêve ? Se qualifier pour défier en face à face les légendes de Ninja Warrior. Qui parviendra à se hisser la leur hauteur ?

Combien de nouveaux Ninjas réussiront à battre les Légendes ? Novices ou Légendes, combien d'entre eux atteindront la finale tant convoitée ?

Et qui sera celui ou celle qui réussira à atteindre la mythique Tour des Héros et gravir ses 23 mètres de cordes, en tentant de battre l'impressionnant chrono de référence de 25 secondes et 16 centièmes, établi par Clément Gravier il y a 2 saisons ?

La compétition continue vendredi soir sur TF1...