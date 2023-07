"En bande organisée" : un nouveau talk avec Philippe Caverivière et Alex Vizorek à la rentrée sur France 2

Bonne nouvelle pour les inconditionnels de Philippe Caverivière, l'humoriste proposera un nouveau rendez-vous chaque semaine sur France 2 : "En bande organisée" avec Alex Vizorek.

"En bande organisée" c'est un talk-show humoristique où, chaque semaine, le duo de choc Philippe Caverivière et Alex Vizorek passe en revue l'actualité de manière décalée.

Philippe Caverivière et Alex Vizorek seront en compagnie de leurs invités et de la nouvelle génération d'humoristes.

Philippe Cavarivière sera également tous les matins à 07:55 sur RTL pour sa chronique "L'oeil de Philippe Caverivière" et aux côtés de Léa Salamé dans la 2ème saison de "Quelle époque !".

Une année donc bien chargée pour Philippe Cavarivière, qui officie également aux côtés de Nicolas Canteloup à l'écriture des textes pour "C'est Canteloup" sur TF1 et qui songe de plus en plus à monter sur scène...