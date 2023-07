"Taratata" : Nagui va réunir plus de 50 artistes pour les 30 ans de l'émission à Paris La Défense Arena

Au cours de la saison 2023/2024, France 2 diffusera un numéro exceptionnel de "Taratata" dans lequel Nagui fêtera les 30 ans de l'émission.

Pour célébrer le trentième anniversaire de "Taratata", Nagui va réunir à Paris La Défense Arena, dans la plus grande salle d’Europe, plus de 50 artistes français et internationaux pour un concert-événement au bénéfice de la lutte contre le cancer.

Une soirée qui promet d’être riche en émotions, et ne dérogera pas à ses habitudes avec des duos inattendus, des rencontres artistiques uniques, des reprises incontournables et des performances inédites le tout 100 % live !

Ce concert événement sera enregistré jeudi 5 octobre 2023 à Paris La Défense Arena.

La programmation sera communiquée sur notre site 3 semaines avant la diffusion de l'émission.