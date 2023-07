"Tous en cuisine" de retour le 7 août 2023 sur M6 pour des recettes d'été avec Cyril Lignac & Jérôme Anthony

Lundi 7 août 2023, l'émission "Tous en cuisine" sera de retour sur M6 du lundi au vendredi à 18:35 pour des recettes d'été avec Cyril Lignac et Jérôme Anthony.

Depuis le sud de la France, Cyril Lignac proposera du lundi au vendredi des idées originales de recettes estivales, faciles à réaliser.

Au programme des réjouissances : des menus légers et colorés pour se régaler au soleil. Sandwich roll de crabe, clafoutis aux abricots, salade de melon et fruits frais, mozzarella… Le chef vous a préparé une liste de plats simples et épatants à savourer en famille ou entre amis

"Tous en Cuisine, recettes d’été", c’est une nouvelle série d’émissions inédites et quotidiennes avec le chef Cyril Lignac pour vous aider à cuisiner de bons produits de saison !

De son côté Jérôme Anthony, son fidèle acolyte, suivra toujours les cours du chef “à distance” en faisant la tournée des campings et des plages à travers toute la France. Ambiance garantie !

Chaque soir, Cyril Lignac et Jérôme Anthony inviteront aussi des familles à les rejoindre pour cuisiner depuis leur propre cuisine, dans différentes régions de France. Un nouveau moment unique et convivial de partage en famille et entre amis !

Le chef Cyril Lignac prend ses quartiers d'été !

Pour cette nouvelle saison estivale, le chef Cyril Lignac prend ses quartiers d’été. Il préparera ses recettes depuis le Sud, dans une cuisine extérieure installée pour l’occasion.

Vue plongeante sur les champs de vignes, chants des cigales : un cocktail détonnant le temps d’un été. Le chef préféré des français continuera à nous délivrer ses astuces de cuisine et à nous inspirer pendant la saison estivale

Jérôme Anthony pour une tournée des plages et des campings !

"Tous en cuisine, recettes d’été" continue à vivre au rythme des téléspectateurs et des fans de cuisine !

Jérôme Anthony partira, de son côté, sur la route des vacances. Il ira chaque soir à la rencontre des Français pour partager avec eux, un bout de leurs congés : plages, campings, marchés, places et fêtes de village, il installera ses fourneaux au plus près des vacanciers et participera à la réalisation des menus d’été du chef Cyril Lignac.