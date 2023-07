Le concert de Jocelyne Béroard aux Folies Bergère sur France 4 lundi 24 juillet 2023

Lundi 24 juillet 2023 à 21:10, Culturebox vous proposera de découvir sur France 4 le concert de Jocelyne Béroard capté en novembre 2022 aux Folies Bergère.

En novembre 2022, la scène des Folies Bergère à Paris a vibré aux sonorités live du concert de Jocelyne Béroard dans le cadre de sa tournée « Chawa Tour ». L'occasion de découvrir ou de redécouvrir l'univers musical de la voix féminine du groupe Kassav' à travers ses succès et des morceaux plus intimistes revisités en mode acoustique.

Après la Martinique, la Guadeloupe et la Dominique, Jocelyne Béroard s'est installée aux Folies Bergère pour deux soirées — à guichets fermés — où l'artiste a pu retrouver la ferveur de son public, ravi de vivre ce moment de communion. Dès le début du concert, le ton est donné. Jocelyne Beroard lance à ses fans : « Si je vous ai demandé de venir à ce concert qui s'appelle Chawa, c'est que j'ai l'intention de vous chawayer. » Plus de quarante ans plus tard, la légende est toujours intacte !

Jocelyne Béroard était accompagnée de Philippe Joseph et Lenny Ragot aux claviers, Brice Bapté à la basse, Wilfried Bédacier à la batterie, Marie-Céline Chroné, Claudine Pennont et Raymonia Moco au chant, ainsi que de ses complices de toujours, Jean-Claude Naimro, Chris Combette et Georges Décimus.