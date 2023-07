"La carte aux trésors" dans les Bouches-du-Rhône mercredi 26 juillet 2023 sur France 3

Mercredi 26 juillet 2023 à 21:10, Cyril Féraud vous proposera de suivre sur France 3 un numéro inédit de "La carte aux trésors" qui se déroulera dans les Bouches-du-Rhône.

Ce nouveau numéro de "La carte aux trésors" se déroule se déroule en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, et plus précisément dans le département des Bouches-du-Rhône, où "La carte aux trésors" sera accueillie par les Alphajets de la Patrouille de France !

La zone de jeu s’étendra s’étendra de Saint-Rémy-de-Provence, face aux Alpilles, jusqu’aux Saintes-Maries-de-la-Mer, au sud, en passant par Arles et la Camargue.

Les deux candidats, Pauline et Fabrice, après avoir marché sur les traces des Romains qui nous ont laissé un patrimoine architectural exceptionnel, traverseront la Camargue, ce territoire sauvage où la terre et l’eau façonnent des paysages sublimes qui abritent une faune et une flore très riches. La Camargue, ce pays de caractère, où des traditions uniques se perpétuent avec ferveur de générations en générations.

Nous suivrons les artistes parmi les plus célèbres au monde qui ont trouvé l’inspiration en Provence, fascinés par cette lumière intense et éclatante. L’un d'entre eux en particulier a passé un peu plus de deux ans de sa vie à Arles et à Saint-Rémy-de-Provence : la période la plus productive de sa carrière !

Un jeu en trois parties

Les énigmes

Les candidats doivent résoudre trois énigmes chronométrées. Chacune d’elles consiste à trouver un lieu où est caché un indice, qui permet de localiser la rose des vents.

La rose des vents

Aidés par les indices éventuellement gagnés, les candidats se lancent à la recherche de la rose des vents dans une dernière énigme, seul moyen d’accéder au trésor. L’autre candidat arrête le jeu et repart avec un cadeau.

Le trésor

C’est l’ultime étape de l’émission. L’objectif : dénicher un coffre qui ne s’ouvre qu’avec la rose des vents. Si le candidat y parvient, il remporte le fameux trésor d’une valeur de 5 000 euros !

Au cours de l’émission, les candidats peuvent faire face à de nouvelles contraintes sur une ou plusieurs énigmes. À eux d’adapter leurs choix en fonction de ces handicaps tels « L'énigme sans hélico » dans laquelle ils doivent se débrouiller par leurs propres moyens ou utiliser le mode de transport alternatif qui leur est proposé, « Un seul vol » où ils ne peuvent utiliser leur hélicoptère qu’une seule fois, et « Le bonus » où ils ont le choix d’aller récupérer un indice supplémentaire pour décrypter l’énigme.

Cet été, "La Carte aux Trésors" privilégie l'interactivité avec le public. La carte de jeu est désormais disponible pendant la diffusion grâce à un QR Code affiché dans l’émission. Ce QR code permet d’accéder à la carte de jeu ainsi qu’à de nombreuses informations sur les différents sites auxquels peuvent accéder les candidats. Les destinations concernées sont : la Maurienne, la Côte d'Opale, la Lozère, l'Alsace et les Bouches-du-Rhône.