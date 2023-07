"Carmen" aux Chorégies d'Orange 2023 sur France 5 vendredi 28 juillet 2023 - Vidéo

Vendredi 28 juillet 2023 à 21:00, France 5 propose une grande soirée opéra dans le cadre de sa programmation "L'été des festivals" avec la diffusion de "Carmen" aux Chorégies d'Orange.

À quoi peut bien servir un metteur en scène si ce n’est à présenter son point de vue d’interprète sur l’œuvre dont il a la responsabilité.

Concernant Carmen, l’enjeu est considérable puisqu’il s’agit de l’un des opéras les plus joués dans le monde, ce qui signifie que les interprétations en ont été multiples...

Ainsi Carmen est généralement vue comme l’archétype de la femme revendiquant sa liberté ; et Don José est la victime quasi innocente au mieux d’une femme fatale, mais, le plus souvent, d’une garce ! Mais voilà la simplicité est dangereuse tant elle édulcore les propos les plus subtils.

Carmen n’est pas une garce ni une prostituée.

C’est une fille, jeune, qui tombe amoureuse comme elle respire. Elle ne demande rien à personne et encore moins à Don José, garçon violent ayant dû se réfugier dans l’armée suite à une rixe dans son village.

Carmen sera la victime de sa violence possessive. Cette jeune femme se fait assassiner parce qu’elle aime et qu’elle n’y peut rien. Alors oui, Carmen est fatale en ce sens qu’elle brûle qui la touche tout en se consumant elle-même. Mais elle est aussi une source fraîche offerte à qui veut se désaltérer.

Cela, Escamillo l’aura bien compris et c’est lui qu’elle aimera à la folie. Personne n’échappe à Carmen, pas même elle !

Jean-Louis Grinda - directeur des Chorégies d'Orange