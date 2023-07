"Nus et culottés" : « Objectif Sicile » & « Objectif Manche » avec Nans & Mouts lundi 31 août sur France 5 - Vidéo

Nans et Mouts vous donnent rendez-vous lundi 31 août 2023 à 21:00 sur France 5 pour voir ou revoir deux numéros de "Nus et culottés" dont les objectifs seront la Sicile et la Manche.

Deux voyageurs intrépides, Nans et Mouts, se lancent dans une expérience : est-il possible de repartir de zéro en pleine nature, sans vêtement ni même un sou, pour ensuite réaliser un rêve grâce à l'échange, au troc et à la générosité des personnes rencontrées ? 21:00 "Nus et culottés" « Objectif Irlande » Depuis les spectaculaires calanques de Marseille, Nans et Mouts se lancent un nouveau défi : parcourir l'Italie jusqu'à la Sicile afin de faire griller des guimauves au sommet d'un volcan. Les deux acolytes parcourent pas moins de 1500 kilomètres en stop. Particulièrement volontaire, le tandem tente même de voyager en jet privé. Surprises, rebondissements mais aussi déceptions ponctuent ce périple fort en émotions. 21:50 "Nus et culottés" « Objectif Manche » Le voyage de Nans et Mouts démarre aux sources de la Rance, en Bretagne. Leur rêve ? Descendre la Rance en radeau ou en canoë pour rejoindre la mer… Ils relèvent le défi de suivre un chemin parsemé d'embûches et de rencontres surprenantes !

