"Drag Race France" : La finale de la saison 2 diffusée sur France 2 vendredi 25 août 2023

Après plusieurs semaines de compétitions, France 2 vous proposera de découvrir la nouvelle reine du drag français dans la finale de "Drag Race France" vendredi 25 août 2023 à 22:45.

Pour clôturer en beauté 8 semaines de compétition, le groupe France Télévisions est heureux d’offrir au public et aux Queens de la saison 2 de "Drag Race France", une finale LÉ-GEN-DAIRE, sur la scène mythique du Grand Rex !

Grande première en Europe, cette finale enregistrée en public sera présentée et animée par l’iconique Nicky Doll.

Entourées des incontournables Daphné Bürki et Kiddy Smile, du casting de la saison 1 et 2, de différents guests, et de leur entourage proche, les Queens finalistes devront pour une dernière fois, donner le meilleur d’elles-mêmes à travers différents challenges, pour espérer succéder à Paloma, gagnante de la première saison.

Le choix sera terriblement difficile, mais il ne peut en rester qu'une... alors qui sera élue nouvelle reine du drag français ?

Rendez-vous vendredi 25 août 2023 à 22:45 en exclusivité sur France 2, puis en replay sur france.tv... et que la meilleure drag-queen gagne !