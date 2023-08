"Les 40 ans de Juste pour rire" sur C8 samedi 5 août 2023 : les artistes sur scène

Samedi 5 août 2023 à 21:10, C8 diffusera "Les 40 ans de Juste pour rire", une sélection des meilleurs sketchs des plus grands artistes francophones qui se sont produits sur cette scène du plus grand festival d'humour au monde.

Le festival "Juste pour rire", qui a lieu chaque année en juillet à Montréal, au Canada, fêtait en 2022 son quarantième anniversaire. Pour célébrer l'occasion comme il se doit, Alex Perron a convié plus de 400 artistes à venir participer aux 200 spectacles prévus sur les deux scènes. Parmi eux, des chanteurs, des danseurs, mais aussi et surtout des humoristes

Cette émission spéciale en deux parties propose de revivre les meilleurs sketches des plus grands artistes francophones.

Avec les confidences de : Gad Elmaleh, Laurent Ruquier, Roland Magdane, Anne Roumanoff, Michel Drucker, Franck Dubosc, Eric Antoine.

Et les sketchs de Florence Foresti, Muriel Robin, Laurent Gerra, Gad Elmaleh, Franck Dubosc et Stéphane Rousseau, Michaël Grégorio qui se sont produits sur cette scène du plus grand festival d'humour au monde.