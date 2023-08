"Tous en cuisine" sur M6 du 7 au 11 août 2023 : les menus et ingrédients

"Tous en cuisine" fait son retour sur M6 du lundi au vendredi à 18:35 à partir du 7 août 2023 pour des recettes d'été avec Cyril Lignac et Jérôme Anthony.

Depuis le sud de la France, Cyril Lignac proposa du lundi au vendredi des idées originales de recettes estivales, faciles à réaliser.

Au programme des réjouissances : des menus légers et colorés pour se régaler au soleil. Sandwich roll de crabe, clafoutis aux abricots, salade de melon et fruits frais, mozzarella… Le chef vous a préparé une liste de plats simples et épatants à savourer en famille ou entre amis

Voici les menus qui seront proposés cette semaine, du lundi 7 au vendredi 11 août 2023 avec la liste des ingrédients dont vous aurez besoin.

Lundi 7 août 2023

Plat Burger de poisson pané, sauce tartare au wasabi

4 pains burger

4 pavés de poisson blanc ou saumon de 150 g

40 g de farine

2 blancs d’œufs

50 g de chapelure de pain de mie

2 avocats épluchés

4 feuilles de salade romaine

2 oignons nouveaux

1 morceau de cheddar vintage

25 g de beurre demi-sel

Huile d’olive

Sel fin et poivre du moulin

Pour la sauce :

100 g de mayonnaise maison

50 g de yaourt grec

½ cuillère à café de pâte de wasabi

100 g de jus de citron jaune

140 g de cornichons

80 g de câpres

1 oignon rouge

80 g de persil

Sel fin

Dessert Granité de pêches, crème onctueuse

3 pêches jaunes congelées

1 pêche fraîche

4 cuillères de crème crue ou crème fraîche d’Isigny

3 cuillères de yaourt grec

25 g de pistaches torréfiées

2 cuillères à soupe de sucre cassonade

Sirop d’érable

Mardi 8 août 2023

Entrée Caviar d'aubergine au tahini, grenade

3 aubergines lavées

1 cuillère à café de curry en poudre

4 cuillère à soupe d’huile d’olive

Fleur de sel et poivre du moulin

1 grenade égrainée

Quelques feuilles de basilic et de menthe fraîche

4 quartiers de citron jaune

Pour la crème tahini :

150 g de pâte de tahini

50 g de jus de citron jaune

100 g d’eau

Plat Brochettes de poulet épicé, salade de concombre

4 filets de poulet de belle taille

1 cuillère à soupe de harissa

2 gousses d’ail épluchées, dégermées et hachées

2 cuillères à soupe de miel liquide

1 cuillère à soupe de graines de coriandre moulues

Le jus d’un citron jaune

1 cuillère à soupe de concentré de tomates

½ cuillère à café de flocons de piment rouge

4 pains pitas

Pour la salade :

2 belles poignées de pousses d'épinards

1 concombre

50 g de parmesan râpé

Huile d’olive

Fleur de sel

Le jus d’un citron jaune

Pour la sauce à l'ail :

1 tête d’ail épluchée et dégermée

Huile d’olive

Le jus d’un citron jaune

3 cuillères à soupe de fromage frais crémeux type labneh yaourt grec

Fleur de sel

Mercredi 9 août 2023

Plat Sandwich-roll de thon mariné, mayonnaise



160 g de thon mariné à l’huile d’olive

2 tomates lavées

4 cuillères à soupe de mayonnaise nature

4 oignons nouveaux épluchés

1 poivron vert épluché et épépiné

4 œufs durs

4 à 8 filets d’anchois marinés

Quelques olives noires de Nice

2 petits cœurs de laitues lavées

4 pains à hot dog (s’ils sont ronds, tailler les côtés pour que la mie soit apparente)

Quelques feuilles de basilic

Huile d’olive

Sel fin et fleur de sel

Dessert Fruits melba



4 pêches fraîches et mûres

40 cl d’eau

45 cl de vin doux

250 g de sucre

1 zeste de citron jaune

Quelques feuilles de basilic

½ litre de glace vanille

½ litre de sorbet fraise

4 cuillères à soupe de chantilly à la vanille

125 g de fraises fraîches

50 g d’amandes effilées

Quelques glaçons

Jeudi 10 août 2023

Entrée Ceviche de poissons marinés, sauce leche de tigre

2 filets de dorade sans peau de 150 g chacun

1 pavé de thon rouge de 70 g

8 crevettes roses cuites et décortiquées

1 avocat coupé en 4

1 zeste de citron vert

Huile d’olive

Fleur de sel de Guérande

Pour la sauce leche de tigre :

1 oignon épluché

1 gousse d’ail épluchée et dégermée

1 piment rouge long épépiné

1 morceau de gingembre de 5 cm épluché

1 branche de céleri

½ botte de coriandre + quelques feuilles pour la décoration

1 cuillère à soupe de gros sel de cuisine

4 citrons verts

Plat Tartine grillée de tomates confites à la burrata

1 baguette tradition

500 g de tomates cerises

3 gousses d’ail épluchées et dégermées

4 burratas

Huile d’olive

4 brins de thym frais

Fleur de sel et poivre du moulin ou piment d’Espelette

Vendredi 11 août 2023

Plat Boulettes de veau au citron, polenta

300 g de haché de veau

15 g de parmesan râpé

1 œuf

50 g de ricotta

1 cuillère à soupe de persil haché

50 g de pain de mie sans croûte trempé dans le lait et pressé

1 zeste de citron jaune non traité

1 pincée de muscade

Sel fin et poivre du moulin

Pour la sauce :

Le jus d’un citron jaune

1 bâton de cannelle

4 feuilles de laurier

25 g de beurre doux

¼ de litre de bouillon de volaille en cube

Huile d’olive

Pour la polenta :

125 g de polenta à la farine de maïs précuite

50 cl de bouillon de volaille

1 cuillère à soupe de mascarpone

20 g de beurre

20 g de parmesan râpé

Dessert Eton mess, chantilly et meringue aux cerises et chocolat

250 g de cerises lavées coupées en quartiers

2 cuillères à soupe de cerises amarena au sirop

1 morceau de chocolat noir

2 grosses meringues ou 4 à 6 petites meringues

20 cl de crème liquide entière 35% de MG montée en chantilly avec 20 g de sucre glace vanillé

Pour la sauce chocolat :

9 cl de lait entier

10 cl de crème liquide entière

120 g de chocolat noir concassé

30 g de sucre en poudre

Source : Cuisine AZ