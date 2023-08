La Grande Parade du 52ème Festival interceltique de Lorient sur France 3 dimanche 6 août 2023

Ce dimanche 6 août 2023 à partir de 15:10, Cyril Féraud vous proposera de suivre sur France 3 La Grande Parade du 52ème Festival interceltique de Lorient.

La Grande Parade des nations celtes, un moment incontournable du Festival interceltique de Lorient, fait la joie des téléspectateurs de France 3 chaque année.

En 2023, année de l’Irlande, plus de 3 500 artistes de toutes les générations, bagadoù, cercles, pipe bands, bandas de gaita, venus de tous les pays celtes et de toutes les générations, vont défiler en costume et en musique dans les rues de Lorient pour un spectacle haut en couleur.

En effet, cette 52e édition fêtera aussi les 100 ans du « Gwenn ha Du » le drapeau breton, créé entre 1923 et 1925, qui bénéficie d’un capital sympathie hors du commun pour un drapeau et d'une notoriété qui dépasse les frontières de la Bretagne.

Cette année enfin, plus de 700 enfants représentant l’ensemble des territoires de Bretagne vont défiler en accompagnant 5 grandes poupées géantes.

Cyril Féraud vous accompagnera au plus près de l'événement !