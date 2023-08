Jeudi 10 août 2023 à partir de 23:25 sur France 2, Nagui vous proposera un numéro spécial de "Taratata" en hommage à Jane Birkin qui est décédée le 16 juillet dernier.

Fidèle de "Taratata" depuis toujours, Nagui rend hommage à l’une de nos icones de la chanson française avec un Taratata spécial Jane B. à travers ses plus beaux live.

Nous la reverrons interpréter certains de ses plus grands succès, seule et aussi dans de formidables duos avec : Alain Souchon, Patrick Bruel, Alain Chamfort, Zazie, Arno, Franz Ferdinand, Eddie De Pretto, Thomas Dutronc, Sandrine Kiberlain, et pour la première fois avec sa fille Lou Doillon.

Pour toujours Taratata aime Jane B.