Mercredi 9 juillet 2023 à 21:10, Éric Antoine a présenté sur M6 la grande finale de la 2ème saison des "Traîtres" qui a été remportée par Juju Fitcats.

Désignée "Traître" au tout début de l'émission, Juju Fitcats ne s'est pas faite démasquée par les Loyaux. Mercredi soir sur M6, elle a brillamment remporté la 2ème saison de l'émission.

Bouleversée et en larmes lorsqu'elle a dévoilé aux deux derniers Loyaux qu'elle était "Traître", Juju Ficats a décidé de reverser équitablement les 44 000 € qu'elle a gagné entre les associations « Les amis du bercail », « Amour, amour, amour » et « Rêves » représentées par Juju Fitcats, Charlotte de Turckheim et Norbert Tarayre.

5 questions à Juju Ficats :

Quelle a été votre stratégie pour rester jusqu'à la fin ?

J'ai essayé de mener ma partie en étant le plus fidèle à moi-même tout en faisant des choses queje ne fais pas habituellement. C'était assez compliqué mais je n'ai pas tellement eu à mentir. La vérité c'est surtout que j'ai réussi à ne pas dire la vérité et à appuyer les soupçons que les loyaux avaient les uns vis-à-vis des autres.

Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête au moment de révéler votre rôle ?

Au début, les mots ne voulaient pas sortir. J'ai eu peur de blesser Gennifer avec qui j'avais créé un vrai lien d'amitié. J'étais aussi triste de savoir qu'elle et Nathalie seraient déçues. Il y a beaucoup de larmes parce que c'est aussi une libération d'enfin révéler ce que je n'ai pas pu avouer pendant 10 jours. C'était un mélange de beaucoup d'émotions.

Comment avez-vous géré vos émotions durant le tournage ?

Quand je pleurais, c'était des larmes sincères mais je les ai utilisées à mon avantage dans le jeu. Je suis la seule à qui on n'a pas demandé de prouver sa loyauté. On m'a accordé une confiance que j'ai eu du mal à expliquer. Ce qui m'a fait tenir tout au long du jeu c'est de penser à l'association que je représentais. Ce que ces femmes vivent au quotidien est tellement dur. Je voulais aller au bout pour elles.

Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience ?

Il ne faut jamais sous-estimer un jeu, on peut très vite se perdre entre la réalité et le jeu. La frontière est mince. La gymnastique mentale dont il faut faire preuve est troublante, même les compétitions de CrossFit sont plus faciles à gérer. C'était très dur de gagner en étant traître, les mots sont beaucoup plus lourds à porter quand on est traître face aux loyaux.

Si c'était à refaire, le referiez-vous ?

Ça a été beaucoup plus de moments difficiles que de moments joyeux parce que je ne pouvais pas être moi-même. Mais si je devais le refaire, je referai tout pareil. S'il y a une chose que j'ai apprise c'est qu'il n'y a que lorsque l'on explore toutes les parts de sa personnalité, les clairs comme les plus sombres, que l'on sait réellement qui l'on est et que l'on peut devenir meilleur avec autrui.

Interview extraite d'un communiqué d'M6.

Un bon bilan, une troisième saison...

Diffusée depuis le 12 juillet 2023, cette seconde saison a enregistré d'excellentes audiences réunissant en moyenne 2,5 millions de téléspectateurs, soit :

14% de part d'audience sur l'ensemble du public (individus âgés de 4 ans et plus)

34% de part d'audience sur les femmes responsables des achats de moins de cinquante ans

32% de part d'audience sur les moins de 50 ans

35% de part d'audience sur les enfants âgés de 4 à 14 ans.

L'émission est en progression par rapport à la première saison et la finale diffusée mercredi soir a atteint ses meilleurs niveaux de la saison.

Une troisième saison sera diffusée en 2024 sur M6 avec de nouveaux Loyaux et de nouveaux Traîtres...