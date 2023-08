Matthias Noirel remporte la finale de "Ninja Warriors, face aux légendes" sur TF1 - Vidéo

La finale de "Ninja Warriors, face aux légendes", diffusée vendredi 11 août 2023 à partir de 21:10 sur TF1, a été suivie par 2,1 millions de téléspectateurs.

La finae de "Ninja Warriors, face aux légendes", présentée par Denis Brogniart, Iris Mittenaere et Christophe Beaugrand, produite par TF1 Production, a été remportée hier soir par Matthias Noirel.

Après quatre participations, il décroche sa première victoire et bat le record de Clément Gravier.

L'émission a réalisé de très bonnes performances en rassemblant 2,1 millions de téléspectateurs sur sa première partie.

Largement leader sur cible, le programme a réuni l'ensemble de la famille avec en moyenne :

25% de part d'audience auprès des femmes de - de 50 ans responsables des achats, +1 point vs finale précédente

26% de part d'audience auprès des 25-49 ans, +4 points vs finale précédente

43% de part d'audience auprès des 4-14 ans, +2 points vs finale précédente

34% de part d'audience auprès des 15-24 ans

29% de part d'audience auprès des 15-34 ans

Un très bon bilan d'audience sur la saison pour TF1

A J+7 (hors finales), la 8ème saison de "Ninja Warriors, face aux légendes", affiche un excellent bilan d'audiences avec en moyenne 2.2 millions de téléspectateurs.

Le programme a réalisé de très bons scores auprès de l'ensemble de la famille et a largement performé auprès des jeunes avec en moyenne :

27% de part d'audienceauprès des femmes de - de 50 ans responsables des achats, +2 points vs saison précédente

27% de part d'audienceauprès des 25-49 ans, +2 points vs saison précédente

46% de part d'audienceauprès des 4-14 ans

33% de part d'audienceauprès des 15-24 ans, +3 points vs saison précédente

33% de part d'audienceauprès des 15-34 ans, +1 point vs saison précédente

Après « Face aux Légendes », « Le choc des nations »

« Le choc des nations », ce sera la prochaine saison de "Ninja Warriors" qui sera diffusée sur TF1.

"Ninja Warrior" débarque sur le toit du monde ! Le Parcours des Héros revient avec une édition spéciale. 5 équipes représentant chacune une nation s’affrontent dans une compétition hors-norme : France, USA, Royaume-Uni, Allemagne et Japon, tous souhaitent ramener le meilleur chrono ainsi que la coupe à la maison !

Chacune d’entre elles se devra d’emmener le plus grand nombre de ses représentants à la mythique Tour des Héros pour maximiser ses chances de réaliser le meilleur temps pour grimper les 23 mètres de corde. 25 candidats (5 équipes composées de 4 hommes et 1 femme) mais un seul et même objectif pour tous : représenter fièrement son pays et remporter cette compétition épique et unique dans l’histoire de "Ninja Warrior" !