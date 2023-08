"Un dimanche à la campagne" avec Bigflo & Oli, Charlotte de Turckheim et Barbara Schulz sur France 2 mardi 15 août 2023 - Vidéo

Mardi 15 août 2023 à 23:10, France 2 vous proposera de voir ou de revoir le premier numéro de l'émission "Un dimanche à la campagne" dans laquelle Frédéric Lopez reçoit trois invités le temps d'un week-end et d'un moment hors du temps.

Pour ce premier numéro de l'émission “Un dimanche à la campagne”, Frédéric Lopez reçoit les rappeurs Bigflo et Oli, Charlotte de Turckheim et la comédienne Barbara Schulz.

Une rencontre à la fois détonante et pleine d'émotions entre trois générations et trois univers bien différents.

Bigflo et Oli, deux frères de 25 et 28 ans, sont le phénomène rap de ces dernières années. Ils collectionnent les NRJ Awards et les Victoires de la musique. Certains de leurs clips comptent 270 millions de vues sur Internet.

Leur dernière tournée leur a permis de remplir les Zénith, et même deux fois le stadium de Toulouse.

C’était leur rêve d’enfant. Un rêve qui a guidé leur vie d’adulte. Mais comment rêve-t-on à deux et comment réussir à vivre un même succès alors qu'on est profondément différents ?

Charlotte de Turckheim est une artiste aux multiples talents. Actrice parmi les plus populaires en France, elle est également réalisatrice de nombreux succès au cinéma.

Barbara Schulz a obtenu cette année le Molière de la meilleure comédienne. On pourrait imaginer que tout a été facile pour elle, et pourtant... C'est son talent et sa détermination qui lui ont permis de dépasser les obstacles. Son parcours a été fait de choix et de frustrations mais jamais de regrets.

Quelque part loin du tumulte, avec Frédéric Lopez, ils se sont retrouvés le temps d’un week-end. Un moment hors du temps pour se rencontrer et pour parler d’amour, d’amitié, de la vie. Dans une maison ouverte à l’inattendu et aux visites surprises, entre émotion et fous rires, chacun dévoile le fil invisible de son histoire pour Un dimanche à la campagne qui ne ressemble à aucun autre.