"Tous en cuisine" sur M6 du 14 au 18 août 2023 : les menus et ingrédients

"Tous en cuisine" prend ses quartiers d'été sur M6 du lundi au vendredi à 18:35 pour des recettes d'été avec Cyril Lignac et Jérôme Anthony. Voici les recettes qui seront proposées du 14 au 18 août 2023 et les ingrédients nécessaires pour les réaliser.

Depuis le sud de la France, Cyril Lignac proposa du lundi au vendredi des idées originales de recettes estivales, faciles à réaliser.

Au programme des réjouissances : des menus légers et colorés pour se régaler au soleil. Sandwich roll de crabe, clafoutis aux abricots, salade de melon et fruits frais, mozzarella… Le chef vous a préparé une liste de plats simples et épatants à savourer en famille ou entre amis

Voici les menus qui seront proposés cette semaine, du lundi 14 au vendredi 18 août 2023 avec la liste des ingrédients dont vous aurez besoin.

Lundi 14 août 2023

Entrée Salade de melon et fruits frais à la mozzarella

2 melons mûrs

250 g de fraises

125 g de framboises

250 g de billes de mozzarella

Quelques feuilles de verveine

4 cuil. à soupe de vinaigre balsamique blanc

12 cuil. à soupe d’huile d’olive

Fleur de sel et poivre du moulin

8 poignées de glace pilée

20 cl d’eau

50 g de sucre

Plat Aubergines à la parmigiana

4 aubergines violettes

4 tomates cœur de bœuf

4 mozzarellas (ou scamorzas) coupées en tranches

200 g de farine

¼ de botte de basilic frais

Parmesan

Huile d’olive

1 oignon rouge

Fleur de sel et poivre du moulin

Mardi 15 août 2023

Plat Avocado toast et concombre, oeuf au plat

4 tranches épaisses de pain de campagne

2 avocats

100 g de petits pois frais

3 citrons jaunes

½ concombre

4 œufs

Huile d’olive

Quelques radis

Quelques feuilles de coriandre

Quelques feuilles de cerfeuil

Fleur de sel et piment d’Espelette

Dessert Clafoutis aux abricots et amandes

450 g d’abricots lavés

3 œufs

20 cl de crème liquide entière

130 g de sucre en poudre

100 g de poudre de noisettes

2 cuil. à soupe d’amaretto

1 poignée d’amandes blanches effilées

10 g de beurre

Mercredi 16 août 2023

Entrée Taboulé vert et espadon grillé



2 tranches d’espadon de 100 g

150 g de couscous moyen

500 g de tomates cerises

½ litre de bouillon cube de volaille ou de légumes

1 cuil. à soupe de concentré de tomates

1 cuil. à café de garam masala

½ cuil. à café de paprika doux fumé

1 oignon épluché

2 gousses d’ail

½ botte de persil frais

½ botte de menthe fraîche

1 citron jaune

Huile d’olive

Fleur de sel et poivre du moulin

Plat Tartare de boeuf, moutarde aux épices et légumes confits

200 g de viande tendre de bœuf type filet

1 échalote épluchée

1 cuil. à soupe de câpres à l’huile d’olive

¼ de botte de persil frais

¼ de botte de coriandre fraîche

1 botte de petites carottes épluchées

1 courgette de petite taille

4 petits navets

25 g de beurre demi-sel

2 cuil. à soupe de moutarde aux épices

1 jaune d’œuf

20 cl d’huile neutre

Sucre en poudre

Fleur de sel et poivre du moulin

Eau

Jeudi 17 août 2023

Entrée Salade de melon d'eau et avocat, vinaigrette aux câpres

1 melon d’eau (melon vert)

2 gros avocats

1 concombre

½ botte de menthe fraîche

1 citron jaune

Pour la vinaigrette aux câpres :

2 cuil. à soupe d’huile d’olive

1 gousse d’ail épluchée et dégermée

1 morceau de gingembre

3 cuil. à soupe de câpres très fines à l‘huile d’olive

1 pincée de piment rouge en flocons

1 cuil. à soupe de vinaigre balsamique blanc

Le jus d’un citron vert

2 cuil. à soupe de coriandre fraîche

Plat Les petites pâtes au ragoût de tomate et thon

2 tranches de thon rouge frais de 110 g

200 g de petites pâtes type gnocchettis sardi

1 gousse d’ail épluchée et dégermée

Quelques feuilles de basilic

1 oignon rouge épluché

1 brin de thym

200 g de coulis de tomates

200 g de tomates cerises mûres

1 poignée d’olives violettes dénoyautées et entières

Huile d’olive

Fleur de sel et poivre du moulin

Vendredi 18 août 2023

Entrée Club sandwich aux sardines marinées et tzatzíki

12 tranches de pain de mie

6 sardines écaillées et vidées (possibilité de demander au poissonnier de lever les filets)

1 tomate mûre

4 feuilles de laitue lavées et bien essorées

1 citron jaune

10 cl d’huile d’olive

1 cuil. à café de baies roses

Quelques brins d’aneth

15 g de beurre pommade

Fleur de sel

Pour le tzatzíki :

1 concombre

1 gousse d’ail épluchée et dégermée

10 cl d’huile d’olive

400 g de yaourt grec

2 cuil. à soupe de vinaigre de vin rouge

Sel et poivre du moulin

Dessert Cheesecake sans cuisson aux fruits rouges

200 g de biscuits type petits-beurre

100 g de beurre doux fondu

1 cuil. à soupe d’amandes blanches torréfiées

1 cuil. à soupe de noisettes torréfiées

45 cl de crème liquide entière à 33% de MG montée en chantilly avec 100 g de sucre glace

20 g de sucre glace

600 g de fromage frais à température ambiante

1 citron jaune

1 citron vert

1 barquette de framboises

1 barquette de groseilles blanches

1 barquette de mûres

Source : Cuisine AZ