Les estivales de Culturebox à Montpellier : Flavia Coelho et Alice et Moi mercredi 16 août 2023

Mercredi 16 août 2023 à partir de 21:10, Culturebox (France 4) vous propose deux concerts dans "Les estivales de Culturebox" : Flavia Coelho et Alice et Moi.

Les estivales de Culturebox sont de retour pour trois soirées et six concerts avec le meilleur de la scène française.

France Télévisions investit le domaine d'O à Montpellier pour célébrer tous les genres musicaux en live avec le public. Pour cette première soirée, nous retrouvons sur scène Flavia Coelho et Alice et Moi.

21:10 Flavia Coelho & Czesare

En ce début d’été, ce concert de Flavia Coelho souffle un vent de fraîcheur et de liberté sur la scène et le public rassemblé pour cette occasion dans l’amphithéâtre du domaine d’O à Montpellier. Avec cette chanteuse et guitariste brésilienne de Rio de Janeiro, installée à Paris depuis plus de quinze ans, une douce impression de voyage nous saisit à chaque titre qu’elle interprète, grâce à des mélodies ensoleillées, toujours dansantes, et une énergie sur scène explosive.

La joie qu’elle dégage dans ses spectacles est contagieuse. Le concert reprend de nombreux titre de son dernier album DNA : entre acceptation de soi et ouverture sur les autres, et elle nous démontre que ces deux notions ne s’opposent pas, bien au contraire.

Le concert commence avec une invitée de Flavia Coelho, la jeune artiste Emma Cesari, alias Czesare, originaire d’Aix-en-Provence. Bercée au jazz depuis son plus jeune âge par son père batteur, elle s'éprend très tôt d'amour pour la guitare et nous offre une introduction musicale riche.

22:20 Alice et Moi

Alice Vannoorenberghe est née en 1992 à Paris, d’un père juriste et d’une mère directrice d’agence de mannequins. Dès son plus jeune âge, elle baigne dans la musique, entraînée par son père qui lui fait découvrir toutes les musiques.

Cette diversité d’inspiration explique des choix musicaux à la frontière entre plusieurs styles, l’unité venant de cette voix claire et fragile et de textes très personnels pour lesquels là encore l’artiste se nourrit de tout.

Le programme du concert est tiré de l’album Drama, dont les titres explorent les émois de la maturité à coups de refrains entêtants et de textes et où la chanteuse partage ce qu’elle avait à raconter d’elle, des autres, de l’époque, et surtout de ces émotions qui sont au centre du programme.