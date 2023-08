"Un dimanche à la campagne" avec Slimane, Bérangère Krief & Nelson Montfort sur France 2 mardi 22 août 2023 - Vidéo

Mardi 22 août à 22:45, France 2 vous proposera de voir ou de revoir un numéro de l'émission “Un dimanche à la campagne”, dans laquelle Frédéric Lopez s'installe à la campagne pour recevoir trois invités le temps d'un week-end et d'un moment hors du temps.

Dans ce numéro de "Un dimanche à la campagne", Frédéric Lopez reçoit le chanteur Slimane, l'humoriste Bérangère Krief et l'inoxydable journaliste sportif Nelson Monfort.

Un week-end haut en couleurs durant lequel ils apprennent à fabriquer du pain, s'initient au yoga et explorent l'avenir sentimental de Slimane grâce au talent de cartomancienne de Bérangére Krief.

Slimane, c’est plusieurs disques de diamant, un million d’albums vendus et autant de followers sur les réseaux sociaux ! On le lui aurait dit enfant, il n’y aurait pas cru. C’était juste le rêve d’un garçon mal dans sa peau. Pourtant, malgré les années de galère, il n'a jamais envisagé de pouvoir faire autre chose de sa vie.

Les personnages qu'incarne Bérangère Krief dans ses spectacles sont comme elle, vrais et drôles. Elle parle de tout mais surtout d'elle-même avec une grande liberté et tout le monde s’y retrouve. Cette jeune humoriste a connu une ascension fulgurante en peu de temps et cela n’a pas toujours été simple à gérer pour elle.

Nelson Montfort est animateur et journaliste sportif depuis plus de 30 ans. Il a mené des interviews d’athlètes du plus haut niveau en inventant une façon unique d’aborder l’interview sportive. Un style bien à lui, celui d’un dandy maladroit que les Français adorent !

Avec beaucoup de sincérité, chacun a déroulé le fil de sa vie lors d'“Un dimanche à la campagne” qui ne ressemble à aucun autre.