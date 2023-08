Les estivales de Culturebox à Montpellier : Black M et Sidiki Diabaté mercredi 23 août 2023

Mercredi 23 août 2023 à partir de 21:10, Culturebox (France 4) vous propose deux concerts dans "Les estivales de Culturebox" : Black M et Sidiki Diabaté.

Les estivales de Culturebox sont de retour pour trois soirées et six concerts avec le meilleur de la scène française.

France Télévisions investit le domaine d'O à Montpellier pour célébrer tous les genres musicaux en live avec le public. Pour cette deuxième soirée, nous retrouvons sur scène Black M et Sidiki Diabaté.

21:10 La légende Black M



Le programme de ce concert s’articulera autour du dernier projet musical : Alpha, Partie 1 et de l’album qui sortira en septembre : La Légende Black.

En 2021, Black M faisait son retour avec Alpha, Partie 1, disponible uniquement en streaming. Ce projet musical, composé de 14 titres, s'éloignait un peu de la variété au profit du rap, désireux de s'adapter à la nouvelle génération. « C'était pour revenir un peu à la base de ce que je suis. Pour les petits d'aujourd'hui, la nouvelle génération, Black M, c'est Sur ma route, un hit radio. Mais j'ai envie de leur montrer qu'il y a une autre facette de moi. »

Ce concert du rappeur Black M, sur la scène de l’amphithéâtre du domaine d’O, à Montpellier, en ce début d’été, sera sans aucun doute un événement festif et surtout très familial. En se lançant dans une carrière en solo, l’artiste a tout de suite réussi son pari auprès d'un public composé essentiellement d'enfants, d'adolescents mais aussi de leurs parents. Généreux, le rappeur se veut proche de son public : signes de la main, clins d’œil pendant ses spectacles… Il a même pour habitude de descendre de scène pour aller à sa rencontre. Une posture restée longtemps inhabituelle pour une star du rap.

22:20 Béni soit Sidiki Diabaté

Le programme de ce concert s’articulera autour du dernier album intitulé Béni. Sidiki Diabaté reprendra aussi ses titres les plus connus et quelques morceaux des albums Toumani & Sidiki, sorti en 2014 et Diabateba Music sorti en 2016 : deux albums radicalement différents.

Ce concert de Sidiki Diabaté sur la scène de l’amphithéâtre d’O à Montpellier sera un grand moment de musique en ce début d’été. L’artiste, connu pour avoir remis la kora au goût du jour, est un trait d’union entre des musiques traditionnelles africaines et des sonorités occidentales plus modernes. Multi-instrumentiste, Sidiki Diabaté joue essentiellement de la kora, un instrument à cordes d'origine malienne.

Avec une formation d’ingénieur du son, Sidiki Diabaté aime faire se rencontrer la culture de son pays d'origine et la programmation électronique. Il mixe la kora au rap, mais aussi au R&B ou encore au funk.