"Rock en Seine" : les concerts de The Limiñanas et Los Bitchos sur Culturebox jeudi 24 août 2023

Jeudi 24 août 2023 à partir de 21:10 Culturebox (France 4) vous proposera une soirée spéciale "Rock en Seine" et un retour sur l'édition 2022 avec The Limiñanas et Los Bitchos.

Dans le cadre de sa programmation L’été des festivals, Culturebox vous propose de vivre une soirée à "Rock en Seine" ! 21:10 Le concert de The Limiñanas The Limiñanas est un groupe rock perpignanais, composé de Lionel Liminana, éminent six-cordistes, et de sa femme, Marie, à la batterie. Le duo possède un goût impeccable pour les collaborations, et c’est dans cet esprit de partage et de convivialité que le couple a créé des œuvres inédites avec Bertrand Belin, Anton Newcombe, Pascal Comelade ou encore Peter Hook. La dernière collaboration en date est De Película, un album coréalisé avec Laurent Garnier, DJ et producteur de légende. Cette dream team propose une œuvre où l’électro-techno de Laurent Garnier se marie parfaitement avec les inspirations krautrock de The Limiñanas pour façonner un road-trip tragique dont la puissance narrative est incommensurable. 22.10 Le concert de Los Bitchos La pop-rock psychédélique de Los Bitchos a la particularité d'être entièrement instrumentale, avec tout de même quelques cris d'enthousiasme de temps en temps pour ponctuer le tout. Leur mélange de cumbia psyché et de garage rock ont fait la joie des festivaliers de Rock en Seine en 2022.

