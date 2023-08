"La tournée triomphale des idoles" : 2ème partie sur C8 samedi 26 août 2023, les artistes sur scène

Samedi 26 août 2023 à 21:10, C8 diffusera la seconde partie de "La tournée triomphale des idoles". Voici les artistes qui seront sur scène dans ce deuxième numéro.

"La tournée triomphale des idoles" est un spectacle nostalgique qui met à l'honneur toutes les idoles des tendres années interprétant leurs plus grands succès des années 60, 70 et 80, et ce dans tous les Zénith de France.

On retrouve sur la scène des plus grandes salles de l'Hexagone, dans une ambiance festive, des artistes emblématiques et populaires qui se produisent devant un public forcément conquis d'avance.

C8 propose 3 soirées spéciales dont la seconde sera diffusée samedi 26 août 2023 à 21:15.

Pour ce premier numéro, nous retrouverons sur scène : Peter et Sloane, La Compagnie Créole, Michel Delpech, Annie Cordy, Richard Antony, François Valéry, Demis Roussos, Catherine Lara, Fabienne Thibeault, Charles Dumont, Corinne Hermès, Rika Zaraï, Pascal Danel, David Alexandre Winter ou encore Chico et les Gypsies.