"La photo parfaite" : 2ème numéro sur M6 mercredi 30 août 2023 avec Stéphane Rotenberg

Stéphane Rotenberg vous donne rendrez-vous sur M6 mercredi 30 août 2023 à 21:10 pour découvrir le second numéro de "La photo parfaite", un grand concours de photographie avec des célébrités.

La photographie est bien plus qu’un simple passe-temps, c’est une passion mondiale qui captive les foules, un langage universel qui transcende les frontières et les barrières culturelles.

À travers le monde, des millions de personnes nourrissent une passion ardente pour cet art visuel captivant. Les chiffres ne mentent pas : selon des études récentes, près de 3,8 milliards de personnes utilisent un smartphone, et une grande partie d’entre elles l’utilisent pour prendre des photos.

Les smartphones ont véritablement démocratisé la photographie, offrant à chacun la possibilité de capturer des moments précieux et de donner libre cours à sa créativité.

Une compétition inédite et novatrice

Pour la première fois en France, M6 lance un grand concours de photographie avec des célébrités. Cette émission de divertissement inédite promet de célébrer l’art de la photographie sous toutes ses formes. Ce concept novateur est une adaptation française du format à succès “Perfect Pictures” qui a conquis les Pays-Bas depuis 7 ans déjà.

Des célébrités passent derrière l'objectif

"La photo parfaite" met en scène un concours de photographie mettant en compétition des célébrités, toutes issues d’univers différents. La mannequin et animatrice télé, Adriana Karembeu ; le rappeur Black M ; la danseuse et chorégraphe Denitsa Ikonomova, le comédien Antoine Duléry, la championne de tennis Alizé Lim et enfin le chef étoilé Michel Sarran. Ils ont l’habitude d’être devant l’objectif mais cette fois, ils vont devoir passer derrière.

Nos célébrités aiment la photo mais ne sont pas des professionnels. Ils en prennent avec leur portable comme tout le monde mais, pour cette émission, ils vont se confronter à des épreuves audacieuses et stimulantes faisant appel à leur créativité et à leur sens artistique.

Des épreuves audacieuses pour révéler leur créativité

Guidés par des experts de renom dans le domaine de la photographie, ces célébrités devront se surpasser pour reproduire les plus belles photos lors de shooting aux univers aussi variés qu’inattendus : photo animalière, portrait croisé, photo de rue, nue artistique, photo de mariage ou sportive.

Au fil des épreuves, nos célébrités seront départagées par un jury composé de deux experts de la photo : Aline Deschamps et Renaud Corlouër.

À l’issue de cette compétition, une célébrité remportera la somme de 10.000 euros pour l’association de son choix et la chance de voir sa photo publiée dans un magazine de renom.

Qui sera sacré meilleur photographe ? Qui réalisera la photo parfaite ?