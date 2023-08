Les estivales de Culturebox à Montpellier : Lartiste et Franglish mercredi 30 août 2023

Mercredi 30 août 2023 à partir de 21:10, Culturebox (France 4) vous propose deux concerts dans "Les estivales de Culturebox" : Lartiste et Franglish.

Les estivales de Culturebox sont de retour pour trois soirées et six concerts avec le meilleur de la scène française.

France Télévisions investit le domaine d'O à Montpellier pour célébrer tous les genres musicaux en live avec le public. Pour cette troisième soirée, nous retrouvons sur scène Lartiste et Franglish

21:10 Montpellier Express avec Lartiste

Si Lartiste reprendra quelques-uns des principaux tubes qui ont construit sa notoriété, le programme de ce concert s’appuiera essentiellement sur son septième album, Comme avant, conçu entre le Maroc et la France, la maison et le studio, en temps de confinement.

La dénomination Comme avant ne laisse pas de place au doute. Pour ce disque, Lartiste n'hésite pas à réunir les ingrédients qui ont fait son succès dans un passé plus ou moins proche. Il parle lui-même de « challenge », pour prouver qu'il peut toujours refaire des titres du même calibre. À bon écouteur fait écho au titre À bon entendeur, paru il y a cinq ans sur l’album Fenomeno et devenu l'un des titres les plus appréciés de son répertoire. Après Vaï et Viens en 2018, le rappeur nous offre Vaï et reviens.

Le nom de scène est plutôt osé, pour ce rappeur qui excelle dans un genre musical qui a longtemps bousculé le domaine de l’art… De son vrai nom Youssef Akdim, Lartiste devrait, avec ses titres à succès et au travers de son dernier album, réussir à enchanter le public rassemblé dans l’amphithéâtre du domaine d’O à Montpellier, lors de ce concert en plein air, organisé en ce début d’été. Auteur, compositeur, interprète et producteur, Lartiste fait partie de cette génération de rappeurs pour lesquels la musique n’a pas de frontière. Il n’hésite pas à fusionner plusieurs univers pour trouver son propre chemin. Si sa musique s’inspire de cultures musicales variées : le raggaeton, le dancehall, la bachata, le merengue, la musique latine y tient une place importante.

22:20 In The Mood for Franglish

Le programme de ce concert s’articulera autour du dernier album, Glish, paru en octobre 2022 et de l’EP intitulé Mood 3, qui vient juste de sortir, un EP sous forme de réédition de l’album Glish.

Ce concert de Franglish début juillet, dans l’amphithéâtre d’O à Montpellier, sera très certainement un grand spectacle parce que c’est sur scène, avec sa vibe et ses gimmicks, que Franglish montre toute l’étendue de son talent.

Surnommé le « Chris Brown » français, ce rappeur a pour habitude de transformer ses concerts en show à l’américaine en misant sur la danse et une scénographie millimétrée de qualité. Son nom, Franglish, lui vient de son habitude à mélanger le français et l’anglais dans ses chansons. « Quand j’ai commencé la musique (…), les gens de mon quartier m’appelaient le franglais. J’ai bien aimé et je me suis dit pourquoi pas Franglish… »