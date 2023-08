Sakifo Festival 2023 : « Dj Sebb and Friends » sur Culturebox jeudi 31 août 2023

Jeudi 31 août 2023 à partir de 21:10, Culturebox (France 4) consacrera une soirée au Sakifo Réunion Musik Festival, événement musical majeur de l'île depuis 19 ans, qui propose une programmation exigeante, mêlant représentants de la musique réunionnaise, artistes de la nouvelle génération et grands noms internationaux.

Une 19ème édition qui s'est tenue les 2, 3 et 4 juin 2023, à vivre avec le concert « DJ Sebb & Friends », suivi de Sakifo Live 2023, un condensé en 60 minutes des 3 soirées de ce festival à la programmation éclectique qui se tient face à l'océan Indien !

21:10 : « Dj Sebb and Friends » au Festival Sakifo

Sébastien Victoire, alias DJ Sebb, est une star de la musique urbaine à La Réunion. Il est le créateur de la gommance, genre musical qui mixe des musiques du monde entier, à l'image de son île, La Réunion, et de sa culture métissée. Il cumule près de 230 millions de vues avec ses clips sur sa chaîne YouTube. Il est l'artiste le plus streamé de l'île et le plus grand exportateur de musique réunionnaise dans le monde.

Il est invité chaque année à se produire à Bogota et Cali, en Colombie, dans des grands festivals, mais aussi aux Pays-Bas, en Allemagne, en Australie ou dans les Outre-mer.

Pour le Sakifo 2023, DJ Sebb a travaillé une création avec des musiciens en live (basse, batterie, guitare et clavier) et, à ses côtés, des danseurs conduits par la chorégraphe Malaïka Salatis. Pour l'occasion, il a invité des artistes qui lui sont proches : Black T, PLL et Junior.

Un show musical et chorégraphique inédit sur la plus grande scène du festival, face à un public en parfaite osmose avec l'enfant du péi ! Une découverte musicale à vivre absolument !

22:40 Sakifo Live 2023

Créé en 2004, le Sakifo Reunion Musik Festival est devenu le rendez-vous incontournable de l’océan Indien et l'un des plus grands festivals de France. Très attendu par un public aussi éclectique que sa programmation, il est organisé aujourd’hui sur la ville de Saint-Pierre, au sud de l’île, dans un site unique, face au lagon !

Pendant trois soirs, le Sakifo pose ses amplis sur le site de la Ravine Blanche et accueille 50 artistes de La Réunion, de la zone océan Indien mais aussi de l'Hexagone et du monde entier, sur 5 scènes différentes.

Durant 60 minutes, Sakifo Live 2023 suit le déroulement de 3 journées riches d'une grande diversité culturelle et musicale.

L'occasion de tendre un micro aux artistes pour qu'ils partagent leur ressenti à quelques heures de leur prestation, sur l'une des scènes de ce festival qui tient une place particulière dans le monde musical français. Des artistes de dimension nationale tels que Juliette Armanet, Ibrahim Maalouf, Louise Attaque, Disiz ; de la nouvelle génération (Blaiz Fayah, Ibeyi, Sho Madjozi) ou encore de la scène réunionnaise (DJ Sebb, Kaf Malbar) partagent leur enthousiasme et parfois quelques appréhensions... L'opportunité également de découvrir toutes les spécificités culturelles d'un événement unique et de retrouver les prestations de certains artistes portés par l'engouement des 40 000 festivaliers présents durant ces 3 soirées.

Avec : Disiz, Sho Madjozi, Ibeyi, Blaiz Fayah, Juliette Armanet, Josman, Angèle, DJ Sebb, Zily, Kaf, Malbar, L’Entourloop avec Flavia Coelho, Ousanousava, Ibrahim Maalouf, Louise Attaque, So Watts, Fanm, Gayar, Dominique Barret, Sibu Manaï.