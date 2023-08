"Tout changer ou déménager" de retour sur M6 mardi 19 septembre 2023 avec Stéphane Plaza

Mardi 19 septembre 2023 à 21:10, Stéphane Plaza vous proposera sur M6 un nouvel inédit de “Tout changer ou déménager” toujours accompagné de ses deux experts : Sophie Ferjani et Antoine Blandin.

Votre famille se sent à l’étroit ? Vous rêvez d’une pièce en plus, mais vous hésitez : faire des travaux ou déménager ?

La star de l’immobilier, Stéphane Plaza mobilise son équipe pour aider les familles à faire le bon choix grâce à cette compétition ! Plutôt que d’hésiter pendant des mois, des familles vont vivre l’expérience grandeur nature pour prendre la bonne décision.

Pour les accompagner dans ce changement, Stéphane Plaza s’est entouré des meilleurs : Sophie Ferjani et Antoine Blandin.

Marion et Benoît, à Bornel

Marion, 34 ans, professeure de danse, et Benoît, 40 ans, responsable commercial, n’arrivent pas à se mettre d’accord. Ce qui est certain c’est que leur maison actuelle ne leur convient plus, mais doivent-ils la réaménager ou déménager ?

Le couple et leurs trois enfants vivent à Bornel, dans l’Oise, dans une maison avec trois chambres achetée il y a 6 ans. Ils ont eu le coup de cœur pour ce bien aux volumes atypiques, malgré une route très passante qui borde leur terrain. Mais depuis l’arrivée de leur 3e enfant, la maison déborde !

Si Marion rêve d’une buanderie, Benoît aurait cruellement besoin d’un espace pour télétravailler. Pour couronner le tout : ils rêvent d’un extérieur digne de ce nom.

Stéphane Plaza leur vient en aide pour qu’ils se jettent enfin à l’eau ! La famille aura l’opportunité de tester la meilleure des deux alternatives : tout changer avec les travaux que Sophie Ferjani va réaliser dans leur maison, ou déménager dans l’une des trois maisons sélectionnées par Antoine Blandin !