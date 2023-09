"Le meilleur Pâtissier" mercredi 6 septembre 2023 sur M6 : épisode 1, « Que la fête commence ! » - Vidéo

Mercredi 6 septembre 2023 à 21:10, M6 diffusera le 1er épisode de la 12ème saison du "Meilleur Pâtissier". Le thème de la semaine sera : « Que la fête commence ! ».

Pour cette saison 12, Cyril et Mercotte ont décidé de bouleverser les règles du concours pour revenir aux fondamentaux de la pâtisserie !

Cyril Lignac a fait appel aux fans de l’émission et à tous les gourmands de France pour déterminer les desserts préférés des Français et concevoir des défis inédits que notre nouvelle promotion de pâtissiers amateurs devra relever chaque semaine.

Portée par ce vent de nouveauté, Mercotte va dynamiter les codes de sa propre épreuve technique qui s’appellera dorénavant l’épreuve technique surprise de Mercotte ! Pour cela, elle fait appel à une nouvelle génération de grands chefs pâtissiers pour transmettre à nos amateurs des astuces de professionnels et des techniques dignes des plus grands palaces, que les Français pourront facilement reproduire chez eux pour épater leurs proches et les régaler.

La revisite de la gaufre

8 pâtissiers amateurs vont devoir revisiter la gaufre en un véritable dessert pâtissier et taper dans le mille des papilles de Cyril et Mercotte ! À eux de se tenir à carreaux pour séduire le jury, car seulement 6 d’entre eux décrocheront le précieux nounours et accéderont à la deuxième semaine du concours. Les 2 pâtissiers non qualifiés tenteront de se rattraper pendant l’épreuve créative.

La revisite de la pomme d’amour

8 nouveaux pâtissiers devront dégainer fouets et spatules pour métamorphoser la pomme d’amour en un gourmand et savoureux gâteau pâtissier. Les 2 pâtissiers qui ne feront pas craquer d’amour le jury devront s’affronter en épreuve créative.

L'épreuve créative

Nos 4 pâtissiers amateurs vont faire un tour de manège sous la tente pour tenter de se qualifier en réalisant un gâteau fête foraine ! Grande roue, billard japonais, tir à la carabine, jeton de manège…

Attachez vos ceintures, la saison 12 du Meilleur Pâtissier va partir ! Quels seront les 14 pâtissiers amateurs qui pourront monter à bord du grand manège Le Meilleur Pâtissier ?

En seconde partie de soirée : "La cuisine secrète de Mercotte"

Une émission animée par Mercotte et le Meilleur Ouvrier de France : Christophe Renou.

Fort du succès de l’an dernier, Mercotte a décidé d’organiser à nouveau la cuisine secrète, sauf que cette fois, personne n’est au courant du plan qu’elle a imaginé, ni Cyril, ni Marie ! La cuisine secrète change d’ailleurs de nom en devenant "La cuisine secrète de Mercotte" !

Toujours accompagnée par le MOF Christophe Renou, ils vont offrir une seconde chance aux pâtissiers éliminés de revenir dans le concours. Pour cela, ils les mettront au défi de refaire les épreuves emblématiques qui ont marqué l’émission et ainsi faire revivre le patrimoine du Meilleur Pâtissier ! Mais le chemin est encore bien long pour nos éliminés car pour se qualifier et revenir sous la tente, ils devront lors du duel final faire face à une épreuve digne d’un MOF. Alors qui regagnera sa place sous la tente ?