"Joséphine Baker, le musical" sur Culturebox dimanche 10 septembre 2023

À voir dans Culturebox (France 4) dimanche 10 septembre 2023 à 21:10, "Joséphine Baker, le musical", un spectacle capté à La Nouvelle Ève, à Paris.

Le destin musical émouvant et festif d’une des femmes les plus inspirantes du XXe siècle, porté par une troupe de 8 artistes éclatants qui la font revivre comme par enchantement !

Mariée à 13 ans, issue du ghetto noir de Saint Louis, Missouri, la jeune Joséphine débarque en France et devient l’icône du Tout-Paris des Années folles. Elle s’engage dans la résistance et symbolisera la grande femme universelle tout récemment célébrée au Panthéon… Joséphine Baker, le musical nous fait redécouvrir l’artiste éblouissante aux talents de danseuse et de chanteuse hors du commun, précurseuse du hip-hop.

On y croisera ses partenaires (Sidney Bechet, Jean Gabin), ses amants (Paul Colin, Pépito), ses maris (Willie Baker, Jo Bouillon) et les héros qui, comme elle, n’hésiteront pas à mettre leur vie en danger pour sauver des juifs et déjouer les plans des nazis. Elle militera toute sa vie contre la ségrégation raciale en rejoignant Martin Luther King Jr et en adoptant douze enfants de toutes origines pour créer sa tribu arc-en-ciel !

Avec : Nevedya, Pénélope Beaulieu, César Vallet, Ursula Ravelomanantsoa, Coline Perrocheau, Vincent Cordier, Joseph Cange et Raphaël Bancou.