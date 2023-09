Le concert de Pomme à l'Olympia diffusé sur Culturebox mercredi 13 septembre 2023

Mercredi 13 septembre 2023 à 21:10, Culturebox (France 4) vous propose de découvrir l'humour, le courage, le talent et aussi les failles et les peurs de la touchante Pomme à travers son concert à l'Olympia du 4 avril 2023.

Alors qu’elle remporte le Prix de l’artiste féminine aux Victoires de la Musique en février 2021, Pomme s’attèle à l’écriture des titres de l’album Consolation, qui succédera ce 26 août 2022 à son deuxième album, Les Failles cachées, paru en 2019, et acclamé depuis.

Consolation s’impose comme une marche plus haute encore que franchit l’artiste et productrice, assurée et déterminée à prouver que ses ressources sont loin d’être épuisées. Œuvre au charme alambiqué, la consolation est une joie qui provient nécessairement d’une peine, et de ses belles cendres renaît Pomme sur la mythique scène de l'Olympia.

Ce concert sera suivi du documentaire "Jump ! : Pomme" réalisé par Hugo Pillard.

En septembre 2021, après une tournée intense, Pomme fait une pause et part vivre à Montréal pour préparer son troisième album. Cette création est un prétexte pour la raconter ; nous partons au Québec lors de l'enregistrement de ce nouveau disque avec Flavien Berger et des musiciennes formidables. Ces quelques jours marquent le début du film.

Ce portrait, réalisé par son meilleur ami Hugo Pillard, est celui d’une artiste hors du commun. Mais c’est surtout celui d’une femme de 25 ans qui nous dévoile, sans fard, une part de son intimité.