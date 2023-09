"Etam Live Show" : la 16ème édition en direct sur TMC mardi 26 septembre 2023

A l’occasion de la 16ème édition du "Etam Live Show", TMC offre à ses téléspectateurs cet événement d’exception au Palace le mardi 26 septembre 2023 à partir de 21:25.

Au cœur d’un lieu iconique, TMC vous invite à découvrir le défilé 2023.

Replongez dans l’effervescence des nuits parisiennes, à l'aube des années 80... ! Le temps d’une soirée, Etam ressuscite le Palace, mythique Night-Club du Faubourg Montmartre. Phare des noctambules du monde entier, cette discothèque iconique réunissait célèbres et anonymes, artistes et intellectuels venus se réinventer nuits après nuits.

Imprégnez-vous de l’énergie folle de ce lieu unique et extravagant ! Ici, tout est permis : danser, s’amuser et se montrer jusqu’au petit matin. À la lumière des lasers, le disco enflamme la piste de danse, les looks sont exubérants et les libertés sans limites.

Un revival annoncé du temple de la fête, où défileront, lors d'un show d’exception, des créatures affutées à l’esprit Palace. Une lingerie sexy à outrance entre strass et lamés scintillants, dentelles transparentes et bodys plongeants.

Etam rallume la flamme incandescente de ses incontournables Live Show : le joyful flirte avec la sensualité et laisse une nouvelle fois le savoir-faire corsetier s’exprimer avec exubérance. Bienvenue au Palace !



Lors du show, des artistes prestigieux feront leur apparition le temps d’une chanson.

Prenez part à cette exploration et vibrez au son d’un line-up encore tenu secret !

Rendez-vous le mardi 26 septembre 2023 pour suivre le live show à 21:25 sur TMC.