"Les 12 Coups de Midi" : semaine spéciale ELA du 16 au 22 octobre 2023 sur TF1

Du lundi 16 au dimanche 22 octobre 2023 à 11:55 sur TF1, Jean-Luc Reichmann et "Les 12 Coups de Midi" mettront à l’honneur la semaine nationale d’action « Mets Tes Baskets et bats la maladie » de l’association ELA, afin de mobiliser les écoles et les entreprises en faveur de la lutte contre les leucodystrophies.

Zinedine Zidane, le capitaine de l'équipe d'ELA, a initié ce défi olympique dans le but de rallier 1 million d'élèves à l'opération "Mets tes baskets". L'objectif est d'atteindre 1 milliard de pas, qui seront convertis en dons pour soutenir l'association dans ses missions auprès des familles et de la recherche médicale. Toute la semaine, lors du Coup de Maître, chaque bonne réponse du Maître de midi permettra de faire augmenter la cagnotte de l’association de 5 000€ supplémentaires. La semaine débutera avec la présence de Crystelle Cottart, présidente de l’association et de Sophie Thalmann, ancienne Miss France et marraine de l’association depuis 25 ans. Dimanche 22 octobre 2023, Jean-Luc Reichmann leur remettra un chèque avec le montant global collecté. Rendez-vous dans "Les 12 Coups de Midi" dès le lundi 16 octobre 2023, à 11:50 sur TF1, pour vivre ensemble un beau moment de partage et de soutien autour de l’opération « Mets Tes Baskets et bats la maladie ».