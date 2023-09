"Taratata 100% live" vendredi 29 septembre 2023 sur France 2 : les invités de Nagui - Vidéo

Vendredi 29 septembre 2023 à 22:45 sur France 2, "Taratata", la seule émission musicale live du PAF, est de retour pour une nouvelle saison avec des univers musicaux très variés et le meilleur des artistes français et internationaux ! Des moments rares à la télévision avec toujours plus de performances et des duos inédits.

Vendredi soir, pour la grande première de la saison, Nagui vous propose un plateau d’exception : Nommés chevaliers des Arts et des Lettres en 2014, quatre Victoires de la musique, deux MTV Europe Awards, plusieurs disques de platine… C’est la fin de 20 ans de carrière pour Shaka Ponk qui a annoncé sa dissolution fin 2022 avec un dernier et huitième album aux préoccupations écologiques. Le groupe de rock français a choisi Taratata avant d’entamer « The final fucked up tour », leur ultime tournée nationale qui démarre en octobre. Pour l’occasion, ils vont interpréter « Alegria » et « Dad'Algorythm », deux extraits de leur dernier opus puis le titre « Hello » de la popstar Adele en duo avec Delilah Bon. Après avoir sorti en mai 2023 son 13ème album "Tirer la nuit sur les étoiles", l’auteur, compositeur et faiseur de tubes Étienne Daho sera sur le plateau pour interpréter deux singles dont « Tirer la nuit sur les étoiles » avec Vanessa Paradis et un autre titre gold en duo. Dès le mois de novembre, il entamera une tournée des Zéniths dans toute la France. Adé, l'ancienne chanteuse du groupe de pop rock Thérapie Taxi, cartonne avec son dernier album « Et alors ? » sorti en 2022. Avec des sons pop teintés de country, Adélaïde Chabannes de Balsac de son vrai nom, poursuit sa route en solo et sur le plateau de Taratata en venant chanter son titre « Tout savoir ». Et le chanteur & compositeur Joseph Kamel va nous dévoiler son univers musical à la fois touchant, sincère et puissant en chantant son single « Celui qui part », une ballade très émouvante… Chacune de ces performances sera ponctuée par des confidences des invités sur les moments forts ayant jalonné leur carrière, mais aussi de superbes parenthèses musicales acoustiques, comme toujours dans Taratata. Voir également : "Taratata 100% live" : nouvel inédit le 20 octobre 2023 sur France 2, les invités de Nagui…