"Le meilleur Pâtissier" mercredi 4 octobre 2023 sur M6 : « Coup de foudre sous la tente » - Vidéo

Mercredi 4 octobre 2023 à 21:10, M6 diffusera le 4ème épisode de la 12ème saison du "Meilleur Pâtissier". Le thème de la semaine sera : « Coup de foudre sous la tente ».

Nos 12 amateurs vont pâtisser avec amour et sensualité et devront séduire le jury à travers leurs gâteaux afin de provoquer un véritable coup de foudre sous la tente !

Une semaine placée sous le signe des premières fois, car Cyril et Mercotte vont prendre les rênes de l’épreuve technique surprise et réaliseront la recette à deux, face aux pâtissiers ! À eux de suivre le rythme et la cadence imposée par notre couple infernal.

Quel pâtissier émoustillera le jury et aura la chance de conclure avec le tablier bleu ?

Le défi de Cyril Les gâteaux qui matchent

Nos 12 pâtissiers amateurs vont devoir imaginer une création pâtissière plus gourmande et attrayante que jamais, qui sera le fruit du mariage entre 2 gâteaux !

L’épreuve technique surprise Le cœur arabesque

Symbole de l’amour entre Cyril et Mercotte, c’est à 4 mains qu’ils réaliseront cette recette technique surprise ! Mais pour leur première fois ensemble, Cyril et Mercotte ne vont pas faire de sentiments puisqu’ils seront les seuls guides pour nos pâtissiers, qui ne disposeront pas de recette. Ils devront réaliser le gâteau en temps réel et suivre le rythme de notre couple pâtissier préféré !

Enfin, pour terminer cette semaine de l’amour, nos pâtissiers amateurs devront faire vibrer le jury avec un gâteau qui émoustille ! Dé coquin, filtre d’amour, menottes… la température monte sous la tente !

Avec le chef pâtissier Pierre-Jean Quinonero. Qui remportera son coup de cœur ?

Qui remportera le très convoité tablier bleu et qui quittera malheureusement le concours ?

En seconde partie de soirée : "La cuisine secrète de Mercotte"

Une émission animée par Mercotte et le Meilleur Ouvrier de France : Christophe Renou.

Fort du succès de l’an dernier, Mercotte a décidé d’organiser à nouveau la cuisine secrète, sauf que cette fois, personne n’est au courant du plan qu’elle a imaginé, ni Cyril, ni Marie ! La cuisine secrète change d’ailleurs de nom en devenant "La cuisine secrète de Mercotte" !

Toujours accompagnée par le MOF Christophe Renou, ils vont offrir une seconde chance aux pâtissiers éliminés de revenir dans le concours. Pour cela, ils les mettront au défi de refaire les épreuves emblématiques qui ont marqué l’émission et ainsi faire revivre le patrimoine du Meilleur Pâtissier ! Mais le chemin est encore bien long pour nos éliminés car pour se qualifier et revenir sous la tente, ils devront lors du duel final faire face à une épreuve digne d’un MOF. Alors qui regagnera sa place sous la tente ?