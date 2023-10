Carte blanche à Cut Killer sur France 2 vendredi 6 octobre 2023 dans "2H2L"

Vendredi 6 octobre 2023 à 22:45 sur France 2, Raphäl Yem vous proposera de découvrir dans "2H2L" (deux heures de live) la carte blanche à Cut Killer.

Lorsque cette Carte blanche a été proposée à Cut Killer, il a cherché à créer un spectacle unique, jamais vu auparavant. Son objectif étant de capter l'essence de la liberté artistique et de la traduire dans un mix singulier, inattendu, où le hip-hop et les classiques de la chanson française se rencontreraient harmonieusement.

Ce spectacle reflète la passion de Cut Killer pour l'innovation artistique, explorant de nouvelles possibilités et repoussant les limites de ce qui est considéré comme conventionnel. Il célèbre la créativité et l'audace, invitant chacun à embrasser l'inattendu et à ouvrir son esprit à de nouvelles expériences musicales.

À ses côtés, Cut Killer a invité des artistes talentueux tels que Benjamin Epps, Bigflo et Oli, DJ Pone, DJ Fly, Joey Starr, ainsi que de jeunes artistes prometteurs tels que Skia, Elena Copsi ou encore Sicario78.