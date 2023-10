"Les clefs de l'orchestre de Jean-François Zygel" « Schéhérazade de Nikolai Rimski-Korsakov » sur Culturebox mardi 10 octobre 2023

Mardi 10 octobre 2023 à 21:10, Culturebox (France 4) vous proposera de voir ou de revoir "Les clefs de l'orchestre de Jean-François Zygel" « Schéhérazade de Nikolai Rimski-Korsakov ».

Nous sommes en 1888 à Saint-Pétersbourg : on donne "Schéhérazade", vaste suite symphonique en quatre mouvements, que vient tout juste de terminer le grand compositeur russe Nikolai Rimski-Korsakov. Pour cette oeuvre, celui-ci s'est inspiré autant des techniques d'écriture occidentale que des sonorités et des mélodies orientales, puisant son inspiration dans les célèbres histoires des "Mille et Une Nuits".

Avec sa verve habituelle, le pianiste compositeur Jean-François Zygel nous fait écouter avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France cette grande fresque symphonique que le génial orchestrateur qu'était Rimski-Korsakov met en scène. Comme le souligne Jean-François Zygel, la force de cette féerie musicale, c'est qu'elle n'enferme pas dans une description, mais laisse place à l'imagination de l'auditeur.

Tout comme Schéhérazade, qui invente un conte chaque soir, chaque écoute recèle autant d'histoires différentes...