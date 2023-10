"Un dîner presque parfait" : spéciale « À la ferme » sur W9 du 9 au 13 octobre 2023

Du lundi 9 au vendredi 13 octobre 2023 à 18:50 sur W9, "Un dîner presque parfait" vous emmène au cœur de la Provence avec cinq agriculteurs passionnés qui vont s’affronter à coup de produits de leur terroir et de leur exploitation

À cette occasion, se retrouveront autour de la table : maraîcher, manadier et autres éleveurs de chevaux ou de brebis dans un cadre bucolique et enchanteur…

C’est donc en compagnie d’agriculteurs prêts à tout pour porter haut les couleurs de leur exploitation, de leur métier et évidemment de leurs produits que nous passerons cette semaine !

Alors, lequel d’entre eux saura convaincre ses invités et remporter le titre de « meilleur hôte de la semaine » à la ferme ?

Au menu de cette semaine inédite :

Lundi, c’est Johanna, jeune maraîchère de 32 ans aussi drôle que compétitrice qui ouvre cette grande semaine de compétition. C’est sa grand-mère qui lui a transmis sa passion de la cuisine et des repas conviviaux. C’est ce qu’elle va tenter de partager ce soir, mais cette proposition de plats familiaux ne risque-t-elle pas d’être un peu trop simple aux goûts des autres candidats ?

Mardi, c’est au tour de Ludovic, également maraîcher le jour et DJ la nuit, de passer derrière les fourneaux. Ce maraîcher de père en fils ne vient pas uniquement pour mixer les légumes de son exploitation, mais bien pour remporter la compétition. Pour cela, il va décliner le fenouil de l’entrée jusqu’au dessert, mais cette prise de risque ne sera-t-elle pas trop déstabilisante pour ses invités ?

Mercredi, Vincent le Provençal, bien connu des fans de L’Amour est dans le pré et éleveur de chevaux au caractère aussi jovial que bien trempé, qui va tenter de séduire ses convives avec son dîner. Pour s’assurer de faire chavirer le coeur et les papilles de ses convives, quoi de mieux que le cadre de ses écuries et la présence de ses chevaux ? Attention cependant à ne pas miser uniquement sur la décoration au détriment de la cuisine…

Jeudi, c’est Alice, la benjamine de la semaine et éleveuse de brebis qui nous ouvre les portes de son exploitation. Notre jeune bergère, très critique avec ses camarades depuis le début de la semaine, va devoir affronter cette fois les avis les tranchants de ses concurrents. Arrivera-t-elle à les convaincre ou ses invités en profiteront-ils pour se venger ?

Vendredi, pour ce dernier jour du dîner à la ferme, c’est Mathieu, le fameux manadier de la 15ème saison de L'Amour est dans le pré, que nous retrouvons. C’est le plus matador de tous les agriculteurs qui nous invite chez lui en pleine Camargue. Entouré de ses animaux, arrivera-t-il à prendre ce dîner par les cornes avec son menu autour du… taureau évidemment !