"Y’a que la vérité qui compte" de retour sur C8 jeudi 12 octobre 2023 - Vidéo

"Y’a que la vérité qui compte", l'une des émissions les plus attendues de cette rentrée, fera son retour en prime sur C8 jeudi 12 octobre 2023 à 21:10 avec des histoires totalement inédites.

Fort du succès d’audience « des plus belles histoires » du programme la saison passée, "Y’a que la vérité qui compte" est de retour avec des émissions inédites, de nouveaux participants et de nouvelles histoires de vie encore plus incroyables.

Pascal Bataille et Laurent Fontaine sont évidemment toujours aux commandes de l’émission culte et seront accompagnés de Rebecca Hampton et d’un nouveau Sam !

Des histoires surprenantes, parmi lesquelles : des retrouvailles, des hommages, des demandes, des excuses,des larmes, des fous-rires…

"Y’a que la vérité qui compte", promet des moments poignants et touchants qui feront vibrer le public.