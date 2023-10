"Votre vie en JeuX" : spéciale Halloween avec Bruno Guillon et Nagui le 31 octobre 2023 sur France 2

Mardi 31 octobre 2023 à 21:10, Bruno Guillon et Nagui présenteront sur France 2 un nouveau numéro de "Votre vie en JeuX" à l'occasion d'Halloween.

Des citrouilles, des sorcières et chaudrons maléfiques, des potions magiques… ou pas, des balais qui volent dans les airs, des bonbons à foison et des toiles d’araignée dans tous les recoins…

Bienvenue dans un nouveau numéro de "Votre vie en JeuX", spécial Halloween mardi 31 octobre sur France 2 avec Bruno Guillon et Nagui.

Pour cette soirée, l’esprit d’Halloween va rôder avec Karina, la sorcière qui a créé les épreuves autour de la vie des 300 personnes présentes en plateau : habitudes, goûts, qualités, défauts, passions… ! Mais c’est elle aussi qui sera amenée à jeter des sorts plus ou moins redoutables à Bruno Guillon et Nagui et récompensera uniquement les meilleurs candidats avec de très beaux cadeaux.

Même si Karina va se faire un malin plaisir à torturer nos deux animateurs, il va leur falloir une bonne dose de courage pour affronter leurs trouilles et leurs paniques en tout genre. Une fois de plus, ils vont tout subir, tout endurer et participer à des épreuves aussi drôles que déjantées !

En finale, la vie d’un seul candidat va être bouleversée puisqu’il va pouvoir remporter jusqu’à 2 000 € net par mois pendant dix ans, tout simplement en répondant à des questions sur sa propre vie (son prénom, celui de sa maman, sa taille, son dessert préféré…) ! Encore faudra-t-il être très concentré pour ne pas se tromper...

Au cours de cette soirée, la peur et l'horreur vont se transformer en une grande folie pour rire et s’amuser autour de votre vie !