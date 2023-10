Vendredi 13 octobre 2023 à 21:10, France 2 vous proposera de voir ou de revoir "Chantons Aznavour", un grand show consacré à l'artiste orchestré par Dany Brillant.

Avec 180 millions de disques vendus à travers le monde, plus de 80 ans de carrière et quelque 1 300 chansons à son actif, Charles Aznavour est une légende de la chanson française. Dany Brillant, l’un de ses admirateurs inconditionnels, lui rendra hommage lors d’une soirée exceptionnelle sur France 3.

Entouré d’une pléiade d’artistes, Dany Brillant animera en qualité de maître de cérémonie ce show. Il fera résonner la voix de celui qu’il considère comme son père spirituel, en reprenant les plus grandes chansons de Charles Aznavour sur la magnifique scène des Folies Bergère.

Seront ainsi réunis Carla Bruni, Pascal Obispo, Patrick Bruel, Sheila, Laurent Gerra, Grand Corps malade, Vincent Niclo, Salvatore Adamo, Chimène Badi, Bénabar, Julien Clerc, Thomas Dutronc, Anggun, Chico et les Gypsies, Ben Mazué, Sanseverino et Tina Rose. Certains ont eu la chance de le connaître, d’autres, de collaborer le temps d’une chanson… Au détour de reprises inédites en duo ou en solo, ils nous feront partager leurs souvenirs, leurs émotions et leur bonheur d’avoir croisé la route de celui qu’ils présentent comme le « patron ».

De la musique… et des images. À travers des documents d’archives rares et pour certains inédits, nous retracerons la vie de l’artiste français le plus connu au monde : ses débuts difficiles, sa rencontre avec le succès, sa passion pour le jazz et… le rap, ses engagements, sa carrière internationale, ses duos célèbres…