"Fécondée" : le spectacle d'Elodie Arnould diffusé sur Culturebox vendredi 13 octobre 2023

À voir sur Culturebox (France 4) vendredi 13 octobre 2023 à 21:10, "Fécondée", un spectacle déjeanté sur la maternité signé Elodie Arnould et Briac.

Enceinte de son deuxième enfant, Elodie Arnould se lance un défi : créer un spectacle en neuf mois et monter sur scène pour accoucher d'un spectacle événement ! En exclusivité sur Culturebox !

Actuellement enceinte de son second enfant, Elodie Arnould propose un spectacle événementiel, joué un nombre ultra limité de fois, dans un lieu exceptionnel. Dans le style qui a fait son succès sur scène et sur les réseaux sociaux, elle partage sans tabou ce que c'est que d'attendre un second enfant. De sa joie à ses doutes en passant par les enjeux physiques de son état, elle livre un spectacle déjanté sur la maternité.

Avec son livre Le guide zéro tabou de la grossesse : tout ce qu'on ne vous dit pas et plus encore (septembre 2021) aux éditions First, Elodie a acquis une légitimité sur le sujet. Ce spectacle s'inscrit dans la continuité du livre avec une volonté de lever les tabous sur la grossesse et bien d'autres thèmes qui concernent les femmes. Elle est persuadée qu'en parlant des problèmes, on les résout, mais elle n'oublie pas que le meilleur vecteur pour déculpabiliser et libérer la parole reste l'humour.

En savoir plus sur Elodie Arnould...

Originaire de Grenoble, Elodie grandit dans une famille où le rire est une façon de communiquer avec des parents d’origines française et malgache. Depuis toute petite, elle les fait rire en reprenant notamment des sketchs d’Elie Kakou dont elle est une fan inconditionnelle. En 2004, elle découvre pour la première fois la scène à travers la danse, qu’elle pratique avec son groupe Body Shape Crew pendant cinq ans, et remporte de nombreux prix.

Après des début à Marseille, elle décide de tenter sa chance à Paris où elle se fera repérer par Philippe Delmas en 2018, qui la produira et la fera jouer dans la petite salle (90) de l’Apollo Théâtre, pour aujourd’hui remplir la plus grande (360) avec succès ! Depuis, elle multiplie les casquettes avec brio : elle est élue « Etoiles du Parisien » en avril 2019, elle raconte sa vie de jeune maman avec la sortie de son livre Le Guide zéro tabou de la grossesse - Tout ce qu'on ne vous dit pas et plus encore, aux Editions First en septembre 2021, elle a participé au Montreux Comedy Festival 2021 avec un brillant passage et on a pu la voir dans la saison 11 du Jamel Comedy Club.