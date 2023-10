"Basique, le concert" Hyphen Hyphen / Santa à voir sur France 2 vendredi 13 octobre 2023

Vendredi 13 octobre 2023 à 22:30 sur France 2, Hyphen Hyphen et Santa vont se déchaîner dans une session inédite de "Basique, le concert" pour une performance immersive dont la scénographie sera est unique.

En grec, “Hyphen”, c’est le “lien”. C’est en quête de communion avec leur public, que le groupe de pop rock Hyphen Hyphen, monte sur scène, live après live. La bande, qui s'est créée il y a plus d’une dizaine d’année, s’est révélée au grand public en 2016 lors des Victoires de la musique, où elle a remporté le prix de la révélation scène, grâce à son premier album Times. Cette fois, c’est dans Basique le concert, que Santa, la chanteuse, épaulée de Line, à la basse, ainsi qu'Adam, à la guitare et au clavier, font leurs apparitions, afin que la magie opère une nouvelle fois.

Le concert sera composé en deux actes. D’abord, Hyphen Hyphen interprétera ses plus grands tubes : “Just Need Your Love”, “Like Boys”... Bien sûr, ils joueront également des morceaux de leur nouvel album, C’est la vie, paru en janvier dernier, parmi lesquels le titre éponyme ou encore le single “Don’t Wait For Me”.

Pour clôturer le show, Santa, qui s’était l’année dernière lancée en solo avec son premier EP 999, interprètera également ses titres les plus forts, à l’image de “Popcorn Salé” ou “Paris en août”, mais la chanteuse vous réserve également quelques surprises. L’occasion de découvrir ou redécouvrir le meilleur de la discographie d’Hyphen Hyphen / Santa, condensé en une heure.

Pour rendre cet instant magique, Basique, le concert a mis en place un dispositif exceptionnel. Sans même être présents dans la salle, nous serons plongés au cœur d’une expérience live riche en émotions, assis (ou debout !) sur notre canapé. Ainsi, les membres de Hyphen Hyphen évolueront au sein d’une mise en scène à leur image, aussi intense que lumineuse. Pour une expérience parfaitement immersive, la scénographie sera rythmée par un jeu de lumières sophistiqué pendant que des images au sol habilleront la scène sous les pieds de nos artistes.

Cette heure de live promet d’être aussi délicieuse pour nos oreilles que pour nos yeux.