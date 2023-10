"Déjanté" : le spectacle de Roland Magdane à revoir sur C8 samedi 14 octobre 2023

Samedi 14 octobre 2023 à 21:10, C8 vous proposera de voir ou de revoir le spectacle "Déjeanté" de Roland Magdane.

Après quarante ans de carrière enchaînant one man show, films, théâtre et télévision, Roland Magdane revient, entouré de ses personnages mythiques, avec toujours la même énergie pour une soirée riche en humour.

L’art de Roland Magdane, c’est d’observer ce qui nous entoure, d’analyser et de décortiquer ce que nous vivons tous les jours. On rit de le voir se débattre avec sa famille et avec sa femme.

L’humoriste à la carrière qu’on ne cite plus revient avec son nouveau spectacle, encore plus fou, plus déjanté.

Spectacle capté à Elispace de Beauvais le 25 septembre 2020. Réalisateur : Loic Pourageaux.