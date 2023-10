"Vacances : on a échangé nos maisons" : les 2 premiers épisodes diffusés sur 6ter jeudi 19 octobre 2023

Jeudi 19 octobre 2023 à 21:05, 6ter diffusera les deux premiers numéros de "Vacances : on a échangé nos maisons".

Et si, pour découvrir les trésors cachés de notre pays à moindre frais, il suffisait d’échanger sa maison ? Le temps d’un séjour, deux familles qui vivent à des centaines de kilomètres l’une de l’autre vont tenter l’expérience. Elles vont découvrir une région dans laquelle elles n’ont jamais mis les pieds. Les familles seront-elles conquises par ce mode de vacances authentique et économique ?

Cette expérience atypique leur donnera-t-elle envie de revenir ?

21:05 Épisode 1

Découvrez deux familles que tout oppose. D’un côté, les Bretons Anaïs, Manuel et leurs deux enfants. Organisés, méticuleux et adeptes de l’échange de bien, ils vont quitter leur maison de Bruz près de Rennes et échanger avec celle de Nadir, Sabrina et leurs quatre enfants. Cette famille originaire du Sud-Ouest, qui se définit elle-même comme « à la cool », va quitter le soleil de Sète et tester pour la première fois ce mode de vacances.

Découverte de spécialités locales mais aussi ULM ou encore joute sétoise… deux séjours riches en sensations fortes que les familles ne sont pas près d’oublier !

22:00 Épisode 2

Audrey, Simon et leurs deux enfants vivent dans une villa sur les hauteurs de Nice. Ils vont quitter le soleil de la Côte d’Azur pour la fraicheur franc-comtoise. Au programme : traite des vaches, chiens de traîneaux et ballades dans la boue, un séjour champêtre à l’opposé de leur quotidien !

De leur côté, Léa, Gaëtan et leurs deux enfants vont goûter aux joies de la vie niçoise. Bord de mer, parc aquatique et spécialités gastronomiques en tous genres, seront-ils séduits par leur séjour en Méditerranée ?