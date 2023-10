"Taratata 100% live" vendredi 20 octobre 2023 sur France 2, les invités de Nagui - Vidéo

Nagui vous donne rendez-vous sur France 2 endredi 20 octobre 2023 à 22:50 pour un nouvel inédit de "Taratata", la seule émission musicale live du PAF avec le meilleur des artistes français et internationaux ! Des moments rares à la télévision avec toujours plus de performances et des duos inédits.

Pour ce nouvel inédit de "Taratata", Nagui vous propose un plateau d’exception :

Auteur et interprète de nombreux tubes, Pascal Obispo vient de publier Le beau qui pleut, son quatorzième album studio, dans lequel il raconte l’homme qu’il est devenu, dans un univers poétique. En tournée à travers la France dès le mois d’octobre pour fêter ses 30 ans de carrière, il interprétera le titre Les Longueurs en duo avec la jeune auteure compositrice française Alexia Gredy. Il se produira également sur le plateau avec la chanteuse et danseuse Aliashka sur le célèbre titre Laissez passer les rêves de Michel Berger et France Gall.

Plus de 35 ans après leurs débuts, La bande à Jimme O’Neill revient après 19 ans de silence. Sorti le 13 octobre, le dixième album du groupe de rock écossais The Silencers intitulé Silent Highway réunit des mélodies exaltantes, un groove hypnotique et des textes sensibles. Sur le plateau, le groupe va mettre le feu avec Whistleblower. Ils feront aussi un duo avec Grant Haua, bluesman et guitariste néo-zélandais, sur le titre The Letter des Box Tops.

Propulsé par son tube Shining Light en 2022, le chanteur et guitariste franco-norvégien Aime Simone a sorti récemment Oh Glory, un second album introspectif de ses voyages entre Berlin, Los Angeles, Vienne, Paris. Il vient interpréter deux titres : Answer the Night et Kids à la guitare acoustique.

Victoire de la musique 2017 dans la catégorie Album Révélation avec le groupe Radio Elvis, Pierre Guénard a sorti le 6 octobre Je n’ai plus peur de danser, son album rock et pop-rock en solo cette fois. Ce passionné de musique et de littérature de voyage va interpréter son single Je ne t’aime plus.

L’acteur et chanteur franco-canadien Aliocha Schneider sort son troisième album (le premier en français) le 29 septembre. Pour l’occasion, il interprétera Ensemble, second extrait de l’album sur la thématique de l’amour à distance.

La star internationale aux 50 millions d’albums vendus Ed Sheeran était venue enregistrer sur le plateau un cadeau bonus que nous diffuserons : No Strings, l'un des titres de son sixième opus, Subtract, sorti en mai dernier, un album introspectif et très personnel.

Chacune de ces performances sera ponctuée par des confidences des invités sur les moments forts ayant jalonné leur carrière, mais aussi de superbes parenthèses musicales acoustiques, comme toujours dans "Taratata".