"La France a un incroyable talent" : épisode 1, les auditions, mardi 24 octobre 2023 sur M6 - Vidéo

Mardi 24 octobre 2023 à 21:10, M6 vous proposera de découvir le premier épisode de la 18ème saison de "La France a un incroyable Talent" qui s'annonce comme la plus folle de l'histoire...

Chaque année, c’est le grand retour et ces doux chuchotements : “Qu’est-ce qu’ils pourraient bien aller chercher que l’on n’ait pas déjà vu ?”, “Que pouvons-nous découvrir d’encore plus fou ?”…

Il y a un an, M6 évoquait le fait d'avoir presque couvert toutes les disciplines artistiques. Puis la chaîne vous a fait fait une promesse : celle de vous surprendre deux fois plus…

Un an plus tard, une yogi de 99 ans, un chat virtuel et un agriculteur de L’amour est dans le pré ajoutent leurs noms aux 1900 artistes à avoir un jour foulé la scène de l’émission. Les équipes de l'émission ont monté et descendu des escaliers tête sur tête, battu le record du monde de nettoyage de vitres, revisité l’Ave Maria au ballon de baudruche, magnifié Beethoven aux côtés du prochain prodige du piano, et même, confirmé si certains en doutaient encore que oui, Mylène Farmer a sa place au prochain Hellfest...

Une preuve de plus que le talent comme la créativité… sont sans limite.

Alors à quoi s’attendre pour cette 18ème saison : pourquoi pas encore plus ?

Cette année, comme les précédentes, M6 vous a concocté un casting 18 étoiles, sélectionné sur la base de critères aussi pointilleux que farfelus. Les objectifs ne bougent pas : continuer de vous émerveiller, vous amuser, vous surprendre, vous émouvoir.

Inséparables depuis maintenant 6 ans, les quatre jurés retrouvent leur buzzer chéri, au plus grand bonheur d’un certain humoriste québécois. Karine Le Marchand, l’animatrice préférée des Français, rempile pour une 3ème saison. Enfin Juju Fitcats, nouvelle acolyte adorée d’Eric Antoine, rejoint l’aventure en animatrice (bluffante) de deuxième partie de soirée.

Surtout, "La France a un incroyable Talent" s’offrent quelques nouveautés : l’intronisation de nouvelles règles et l’ajout d’un intrigant Platinium Buzzer pour vous faire encore plus vibrer.

M6 vous promet une saison encore plus folle !

Des nouveautés pour 18 fois plus de plaisir !

Auditions

Si un minimum de 3 “oui” reste nécessaire pour espérer prendre part aux délibérations, le Golden Buzzer, lui, évolue. Cette saison, le plus célèbre buzzer doré du PAF ne donne plus qu’un accès assuré… en demi-finale ! L’opportunité pour les téléspectateurs de profiter deux fois plus des meilleurs candidats de la saison… mais aussi un risque inédit pour ces artistes de sortir avant même la grande finale.

"La France a un incroyable Talent" enrichit sa panoplie d’un nouveau buzzer aux pouvoirs exceptionnels : le Platinium Buzzer. Nouveau Graal des auditions, celuici surclasse désormais le Golden Buzzer et sera le seul à donner un accès direct en finale. Il faudra cependant surperformer pour espérer l’obtenir. Car il n’y en aura qu’un, et celui-ci devra être donné à l’unanimité par les 4 membres du jury.

Nouvelle étape : les quarts de finale

Comme aux États-Unis ou en Grande Bretagne, la compétition introduit désormais des quarts de finale qui rendront le parcours jusqu’à la victoire encore plus difficile.

Parmi les artistes non “Platino-Golden Buzzés”, 26, sélectionnés par le jury à l’issue des délibérations, prendront part à cette nouvelle étape. Répartis sur deux émissions, ces artistes devront proposer une 2e performance face à nos quatre fantastiques et un cinquième juge “guest”, présents pour les festivités.

5 artistes par émission pourront prolonger l’aventure : 1 Golden Buzzer du juge “guest” et 4 sélectionnés par le jury en fin d’émission.

La femi-finale

15 demi-finalistes (5 issus du premier quart de finale ; 5 du second quart de finale et les 5 Golden Buzzers des auditions) livreront bataille pour 9 places à aller chercher.

La finale en direct

10 finalistes : 9 issus de la demi-finale et le Platinium Buzzer des auditions. Cette saison encore, c’est aux téléspectateurs que reviendra le pouvoir de désigner le grand vainqueur. Celui-ci remportera la coquette somme de 100 000 euros, obtenant une occasion hors-normes de donner un tournant à sa carrière.

Après le prodige du piano Rayane il y a un an, le gagnant deviendra le 18ème nom à enrichir le palmarès de l’émission.

Un casting 18 étoiles !

Pour la première fois dans "La France a un incroyable Talent", un numéro étonnant de deepfake qui va vous surprendre, du monocycle avec 15 bols sur la tête (oui oui), une chorale de plus de 300 chanteurs, (un record dans l’émission), une fée (eh oui), des mouettes chanteuses (ça vous étonne ?), de la spirale aérienne, de la barre russe, du rolla bolla… sur un corps, la chenille synchronisée la plus longue de France et même… une demande en mariage !

Mais aussi de nouvelles tentatives inédites de records du monde toutes plus folles les unes que les autres : manger de cancoillottes, lancers d’artichauts, jumping jacks en torche humaine… Des histoires de vie exceptionnelles, comme l’audition surprise et émouvante d’une jeune spectatrice.

Des performances engagées et bouleversantes, notamment autour des violences et du harcèlement scolaire. Un trio de soignantes chanteuses que vous n’oublierez jamais.

Des circassiens, magiciens, danseurs qui vont une nouvelle fois repousser les limites du corps et du possible !

Encore plus de talents et de bonne humeur avec Juju Fitcats !

Révélation de la saison 2 des “Traîtres” diffusée cet été sur M6, Juju Fitcats, créatrice de vidéos sur les réseaux sociaux et suivie par des millions d’abonnés, rejoint la famille d’Incroyable Talent pour animer la deuxième partie de soirée "La France a un incroyable Talent, ça continue".

Armée de sa bonne humeur, elle nous emmènera dans les coulisses de l’émission pour nous faire découvrir l’envers du décor avec la complicité du jury. Elle ira à la rencontre des artistes marquants de chaque soirée, des plus talentueux aux plus émouvants en passant par les plus loufoques ! Elle nous dévoilera des images inédites, prendra des nouvelles des artistes emblématiques des précédentes saisons et nous présentera le meilleur et le pire du format “Got Talent” à l’étranger !