"La France a un incroyable talent" : épisode 2, les auditions, mardi 31 octobre 2023 sur M6

Mardi 31 octobre à 21:10 sur M6, les auditions de la 18ème saison de "La France a un incroyable talent" continuent avec l’objectif de poursuivre à vous émerveiller, vous amuser, vous surprendre mais aussi vous émouvoir.

Après une première semaine riche en surprises avec déjà un premier Golden Buzzer, il en reste encore 4 à attribuer pour s’assurer une place en demi-finale.

L’arrivée du Platinium Buzzer met une pression supplémentaire aux candidats puisqu’il permet un accès direct à la grande finale en direct. Seule condition pour l’obtenir : l’unanimité des 4 membres du jury. Ce nouveau buzzer sera-t-il utilisé pour cette deuxième soirée d’auditions ?

En attendant, la mission des candidats reste identique : décrocher un minimum de 3 « oui » pour espérer atteindre les quarts de finale. Cette 18ème saison n’a pas fini de vous épater…

Dans ce 2ème épisode, vous allez découvrir 5 nouveaux concurrents au titre d’incroyable talent 2023 :

Sencirk – Modou & Ibrahima :

Circassiens talentueux, Modou et Ibrahima mettent leur talent au profit d’une cause qui leur tient à cœur : l’art du cirque, comme moyen d’insertion sociale pour les jeunes en difficultés. Amis dans la vie et en parfaite osmose sur scène, ils vont subjuguer le théâtre André Malraux avec un numéro de main à main exceptionnel. Cette performance leur ouvrira-t-elle la porte de la demi-finale ou de la finale.

Chantaaaal :

Chantaaaal est une drag queen haute en couleurs. Aux frontières du théâtre, du cabaret et du stand-up, ce chanteur mais aussi performeur va interpréter “My heart will go on” de Céline Dion. Un détail… de taille : son costume reprend tous les éléments du film “Titanic” ! Réussira-t-il à éviter l’iceberg pour poursuivre la compétition ?

Bir Khalsa :

Par où commencer ? 5 talents venus d’Inde parmi lesquels un beau bébé de 2m30. Il est le policier le plus grand du monde (validé par le Guiness World Records), et ne dépasse “que” de 30 centimètres Eric Antoine, rien que ça. Quant au numéro, nous alternerons entre casser un énorme bloc de glace sur la tête de deux membres du groupe ou découper une pomme tenue par la bouche de deux autres... à l’aveugle et à la tronçonneuse… Bref un grand moment de douceur pour toute la famille (non) !

Super Moumou :

Vous ne le saviez peut-être pas mais il existe un championnat du monde du cri de la mouette, et Romain, alias Super Moumou, est un peu le Novak Djokovic de la discipline. Sacré champion du monde en 2021, Super Moumou est venu accompagné d’un gang de huit Mouettons, pour dispenser un cours en chanson et chorégraphié. Vous n’aurez aucune excuse pour ne pas vous présenter à l’édition 2024.

Les Soignant.e.s :

Aicha est chirurgienne gynécologue, Amandine est podologue, et Abigail est médecin urgentiste. Toutes les 3 ont l’habitude de chanter auprès de leurs patients et ont décidé d’aller encore plus loin en formant le trio Les Soignant.e.s. Ce projet phare et symbolique a pour ambition de parler à toute la communauté des soignant(e)s, à toutes les familles des victimes, mais aussi à tous les patient(e)s que nous pouvons tous un jour devenir…. Mardi soir, elles interpréteront “Unstoppable” de Sia. Un moment hors du temps attend notre jury