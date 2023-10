"Le meilleur Pâtissier" mercredi 1er novembre 2023 sur M6 : « We love fruits » - Vidéo

Mercredi 1er novembre 2023 à 21:10, M6 diffusera le 8ème épisode de la 12ème saison du "Meilleur Pâtissier". Le thème de la semaine sera : « We love fruits ».

Nos 8 pâtissiers amateurs vont avoir la pêche lors d’une soirée fruitée ! Mercotte a chamboulé les règles de l’épreuve technique surprise : exceptionnellement, Mohamed, demi-finaliste de la saison 10 prendra les rênes de l’épreuve technique !

Nos pâtissiers auront intérêt à se creuser le citron pour réussir ce défi et suivre la cadence imposée par notre ancien pâtissier amateur !

Qui obtiendra la cerise sur le gâteau : le tablier bleu ?

Le défi de Cyril La tarte au citron meringuée

Cette semaine encore, Cyril met nos pâtissiers au défi de revisiter l’un des desserts préférés des français : la tarte au citron meringuée. Un classique de la pâtisserie au goût acidulé et régressif. Si nos pâtissiers veulent récolter les fruits de leur travail et plaire au jury, attention à bien respecter les 3 fondamentaux : une pâte sucrée croustillante, une crème citron qui a du pep’s et une meringue fondante.

L’épreuve technique surprise Qui peut battre Mohamed ?

Pour une soirée exceptionnelle, Mohamed, demi-finaliste de la saison 10, qui avait battu Cyril il y a deux ans lors de la terrible épreuve de Mercotte, revient sous la tente. Il viendra mettre au défi nos pâtissiers amateurs avec l’une de ses recettes phares : le trompe-l’œil mangue. Alors, qui peut battre Mohamed ?

L’épreuve créative

Les pâtissiers devront réaliser une expression fruitée en gâteau ! Se fendre la poire, tirer les marrons du feu, partir en cacahuètes… À eux de ramener leur fraise pâtissière pour plaire au jury !

Avec Aurélie Collomb-Clerc, élue Meilleure cheffe pâtissière de restaurant du monde en 2022.

Lequel de nos pâtissiers amateurs réussira à obtenir son coup de cœur ?

En seconde partie de soirée : "La cuisine secrète de Mercotte"

Une émission animée par Mercotte et le Meilleur Ouvrier de France : Christophe Renou.

Fort du succès de l’an dernier, Mercotte a décidé d’organiser à nouveau la cuisine secrète, sauf que cette fois, personne n’est au courant du plan qu’elle a imaginé, ni Cyril, ni Marie ! La cuisine secrète change d’ailleurs de nom en devenant "La cuisine secrète de Mercotte" !

Toujours accompagnée par le MOF Christophe Renou, ils vont offrir une seconde chance aux pâtissiers éliminés de revenir dans le concours. Pour cela, ils les mettront au défi de refaire les épreuves emblématiques qui ont marqué l’émission et ainsi faire revivre le patrimoine du Meilleur Pâtissier ! Mais le chemin est encore bien long pour nos éliminés car pour se qualifier et revenir sous la tente, ils devront lors du duel final faire face à une épreuve digne d’un MOF. Alors qui regagnera sa place sous la tente ?