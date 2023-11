Le spectacle "Miroir" de Kev Adams diffusé sur TF1 vendredi 3 novembre 2023

À découvrir sur TF1 vendredi 3 novembre 2023 à 21:10, le dernier spectacle de Kev Adams, "Miroir", capté depuis le Zénith de Nantes Métropole.

Miroir. Nom masculin. « Surface polie, métallique ou autre, qui réfléchit les rayons lumineux ». Définition pour les plus jeunes : c’est comme un selfie mais à l’ancienne.

Dans ce nouveau show, Kev Adams a décidé de se regarder dans les miroirs de sa vie. Et dans leurs reflets, vous allez découvrir toutes les facettes du Kev que vous croyiez connaître : l’artiste, le gamin qui doute, l’homme de 30 ans qui se pose plein de questions, le vieillard qu’il est parfois, la star aimée autant que détestée, le fils, le frère… et même le père (bah, c’est possible, hein, même si a priori il n’est pas au courant !).

En se regardant, c’est aussi la société tout entière dont il voit l’image et ce n’est pas toujours beau à voir (la société, pas Kev – ne lui dites pas qu’il a grossi !)

Vous pensiez avoir tout vu de Kev Adams - sur scène, au cinéma, dans la presse people, en boîte (surtout en boîte, beaucoup trop en boîte) vous ne l’aviez pas encore vu… dans ses Miroirs.

En seconde partie de soirée...

Après la diffusion du spectacle, TF1 vous proposera de poursuivre la soirée avec Kev Adams avec le documentaire inédit "Kev Adams, de l'autre côté du miroir".

Kev Adams, ce sont 15 ans de carrière, 2 séries, 6 spectacles et plus d’1 million de tickets vendus, 12 films et plus de 25 millions d’entrées. Un artiste complet qui ne cesse de se renouveler pour aller toujours plus loin. Un véritable phénomène de société, qui ne laisse personne indifférent, qu’on aime ou qu’on déteste, tout le monde a un avis.

On pourrait penser qu’aujourd’hui, grâce à sa notoriété, les choses sont simples, mais c’est tout l’inverse.

Il a maintenant 32 ans et sur sa dernière tournée de spectacle « Miroir », il a été pris par le doute et les remises en question.

Pourquoi doit-il repartir à zéro à chaque nouveau spectacle pour convaincre le public ? Pourquoi chacun de ses projets fait-il l’objet d’une vague d’amour et dans le même temps d’une vague de haine et de critiques ? Pourquoi sur la totalité de ses projets, il a dû franchir des obstacles toujours plus grands pour atteindre le moindre de ses objectifs ?

C’est en parcourant l’intégralité de sa carrière de façon inédite et au travers d’entretiens avec ses proches, sa famille, ses amis et les artistes qui lui ont donné envie de faire ce métier comme Jamel Debbouze, Gad Elmaleh, Franck Dubosc mais aussi aux artistes de la nouvelle génération comme Paul Mirabel et Oli que ce documentaire va tenter de répondre à la question « Mais qui est vraiment Kev Adams ? ».