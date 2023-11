"Basique, le concert" de Juliette Armanet à revoir sur France 2 vendredi 3 novembre 2023 - Vidéo

Vendredi 3 novembre 2023 à 00:45, France 2 vous proposera de voir ou de revoir Juliette Armanet qui a investi la scène de "Basique, le concert" pour y interpréter ses titres incontournables.

Auteure, compositrice, interprète et musicienne, Juliette Armanet souffle un vent frais sur la chanson française depuis maintenant plus de cinq ans.

En 2017, l’artiste livrait Petite Amie, un premier album salué et certifié disque de platine. En 2021, Juliette faisait son retour avec un deuxième opus intitulé Brûler le Feu qui confirme son immense talent. L’amour du public pour la lilloise est toujours au rendez-vous. Un album que la chanteuse défend actuellement sur scène avec une tournée des Zénith qui se clôturera par un show sur scène en mars 2023.

Elle le dit elle-même. La scène la fait grandir en tant qu’artiste. Accompagnée de ses musiciens, Juliette Armanet investit la scène de “Basique, Le Concert” pour interpréter ses titres incontournables comme À la folie, Le dernier jour du disco ou L’Amour en Solitaire. Une performance puissante, rythmée par l’énergie et le charisme de l’artiste. Amour, tendresse, désire, sentiments, piano, paillettes, disco…Sur scène, Juliette danse sa musique et nous transmet une passion pure, singulière et débordante.

Pour rendre cet instant magique, Basique, le concert a mis en place un dispositif exceptionnel. Sans même être présents dans la salle, nous serons plongés au cœur d’une expérience live riche en émotions, assis (ou debout !) sur notre canapé.

Ainsi, Juliette Armanet évoluera au sein d’une mise en scène à son image, aussi brillante que fulgurante. Pour une expérience parfaitement immersive, la scénographie sera rythmée par un jeu de lumières sophistiqué pendant que des images au sol habilleront la scène sous les pieds de notre artiste.

Cette heure de live promet d’être aussi délicieuse pour nos oreilles que pour nos yeux.